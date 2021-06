Roberto Mancini prédit que l’Autriche pourrait être un test plus difficile pour l’Italie que la Belgique ou le Portugal

L’Italie a réussi à battre l’Autriche à Wembley pour se qualifier pour les quarts de finale, mais ils ont dû travailler dur pour la victoire.

L’équipe de Mancini a finalement remporté la victoire en prolongation, les remplaçants Federico Chiesa et Matteo Pessina marquant.

Sasa Kalajdzic a frappé tard pour l’Autriche, ce qui a résumé leur esprit combatif, et Mancini pense que la bataille sera très utile à l’Italie pour l’avenir.

Le patron de l’Italie pense également que le défi mental de jouer son premier match à élimination directe pourrait s’avérer plus difficile qu’une confrontation avec la Belgique ou le Portugal en quart de finale.

« Cela dépend de ce que vous entendez par gagner moche. Je pense que c’était un match difficile », a déclaré Mancini.

«Je pense qu’il y a eu des moments où l’équipe a dû se battre bec et ongles. C’était un match de ce type, et j’ai dit avant le match qu’il aurait même pu être un match plus difficile que celui auquel nous serons confrontés en quarts de finale, car ils (l’Autriche) sont une équipe très dure.

LIRE LA SUITE

« Ils courent beaucoup, mais je pense que nous avons eu 26 tirs au but. Ce n’est pas comme si nous en avions deux. Peut-être n’avons-nous pas été assez précis, mais je pense que lorsque nous avons dû nous battre, les joueurs étaient extraordinaires.

“Je l’ai dit [that it could be tougher than the quarter-finals] parce que c’était notre premier match à élimination directe, donc d’un point de vue mental, vous abordez déjà les choses d’une manière différente.

« Et malgré le fait que l’Autriche était considérée par beaucoup comme de simples adversaires, l’Autriche ne perd pas facilement.

«Ils causent des problèmes aux adversaires car ils ne vous permettent pas de jouer au football. Ils vous pressent, ils défendent bien.

.

“Quand vous arrivez en quart de finale, je ne pense pas que ce soit aussi facile”, a-t-il ajouté.

« Idéalement, nous aimerions éviter les deux, mais ce n’est pas possible.