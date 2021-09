Roberto Mancini, un vainqueur pour l’Italie

09/10/2021 à 09h45 CEST

L’Italie de Roberto Mancini est l’une des meilleures équipes au monde et aussi une avec une personnalité spécialement définie.. Ils savent comment ils jouent, ce qu’ils jouent et quelle est la recette du succès : à partir d’une défense solide, d’un milieu de terrain autoritaire et d’une ligne d’attaque qui optimise au maximum toutes vos ressources offensives.

Ce n’est donc pas par hasard que les transalpinos ajoutent un total de 37 matchs consécutifs sans perdre : 28 victoires et neuf nuls qui montrent le grand travail de Roberto Mancinje. Les champions d’Europe actuels déjà ont dépassé le record invaincu de tous les temps du Brésil, qui a ajouté un total de 36 matchs consécutifs sans perdre entre 1993 et ​​1996.

98 – Roberto #Mancini est devenu ce soir le troisième entraîneur avec le plus de buts avec l’Italie (98), après Vittorio Pozzo (233) et Enzo Bearzot (115). Mancio # ItalieLituanie pic.twitter.com/tke1N0paOu – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 8 septembre 2021

L’entraîneur a également grimpé à la troisième place en termes de buts marqués par son équipe. L’Italie ajoute un total de 98 depuis que l’ancien Manchester City ou l’Inter a repris, quelque chose qui l’a catapulté sur le podium et Il n’a devant lui qu’Enzo Bearzot (115) et Vittorio Pozo (233)..

Objectif : Coupe du monde Qatar 2022

L’Italie a battu la Lituanie (5-0) le dernier jour de la pause de l’équipe nationale et mène seule le groupe C de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Sauf surprise de taille, l’azzurra clôturera sa phase de poules contre la Suisse et l’Irlande du Nord et disputera la Coupe du monde en tant que premier groupe.

En tant que récent champion de l’Euro 2020 en battant l’Angleterre aux tirs au but, L’Italie arrivera à la prochaine Coupe du monde en voulant se rattraper après n’avoir pas obtenu le billet pour 2018 et être tombée dans la première phase en 2014 et 2010 et en tant que l’un des grands favoris.