Roberto Mancini veut éviter l’équipe du Portugal en playoffs pour la Coupe du monde Qatar 2022 en Italie

17/11/2021 à 19:09 CET

La équipe nationale italienne vous vivez une période difficile. Les de Roberto Mancini devra jouer le repêchage pour se qualifier pour le Coupe du monde de Qatar 2022 et les Italiens apparaissent les fantômes de Russie 2018, où ils n’ont pas pu assister à l’événement de la Coupe du monde. Au repêchage, l’azzurra doit Évitez à tout prix l’équipe du Portugal si vous voulez rouler en douceur.

Objectif : éviter le Portugal

Roberto Mancini, l’entraîneur italien, a été interrogé sur le barrage et sur quel adversaire il aimerait éviter : « Je pense que si nous arrivons en mars sans joueurs blessés, nous pouvons affronter n’importe qui, mais si je devais en éviter un, je dirais le Portugal. Ce serait difficile pour nous deux. Au contraire, on peut affronter tout le monde. »

Mancini accuse les blessures du mauvais timing

L’entraîneur italien est clair que restent une sélection puissante et accuse le mauvais timing de ses joueurs aux blessures: « On revient de 40 matchs avec une seule défaite, contre l’Espagne où on a joué 10 contre 11. Il faut penser positivement. S’il y a eu un moment où ça ne devait pas bien se passer, c’était mieux maintenant qu’en Mars ou à la Coupe du Monde. Beaucoup de blessés à un moment décisif. »

Ainsi, si l’équipe italienne veut éviter de revivre la crise qui a conduit à ne pas assister à la Coupe du monde en Russie, elle doit s’assurer qu’il retrouve le niveau affiché en Eurocup, où cela donnait le sentiment d’être une équipe intraitable. Il faudra voir si ça se complique enfin et il faut voir les visages avec l’équipe portugaise.