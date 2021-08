Roberto Manrique de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” est gay

. Roberto Manrique a fait savoir qu’il était homosexuel.

L’acteur Roberto Manrique, connu pour son personnage de Santiago dans la série télévisée “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, a récemment révélé qu’il était ouvertement homosexuel. L’interprète équatorien a révélé ses préférences sexuelles à travers une publication sur son profil officiel sur Instagram.

Dans un clip de huit minutes, Manrique a déclaré : « Je veux vous dire quelque chose de très important et de très personnel, dont je n’ai jamais parlé et maintenant j’ai ressenti le besoin de le faire, et c’est ma sexualité. Il ne m’avait jamais semblé important de dire que je suis homosexuel, car je considérais vraiment que ce n’était pas pertinent, qu’il y a d’autres aspects de qui je suis qui sont vraiment la priorité, et je pense toujours que c’est le cas”.

La star a admis avoir ressenti l’envie de s’ouvrir à ses followers après un certain temps sans se sentir bien dans sa peau : profond et là j’ai réalisé que je n’avais pas fini de m’aimer ».

En repensant à sa jeunesse, Roberto Manrique a déclaré qu’il avait grandi dans une société où il n’était pas autorisé à se montrer tel qu’il est : « Robertito a grandi dans un monde qui ne lui permettait pas d’être qui il était, où il s’écria Ce n’était pas des hommes, là où la vulnérabilité n’était pas digne, c’était jugé. Sans parler du fait que j’aimais les hommes, et que j’ai senti, d’aussi loin que je me souvienne, que quelque chose n’allait pas chez moi. Comment ne pas continuer à me sentir coupable d’être qui je suis ?

Manrique puntualizó que la única forma de liberarse de su “sentimiento de culpa” era sincerándose con sus fanáticos a través de las plataforma digitales: “A pesar de que no siento, desde hace veinte años, que vivo en el clóset, no siento que esto es una salida del clóset, porque mi maravillosa familia sabe, cuando trabajo en cualquier proyecto todo mi círculo lo sabe, todos mis amigos saben, si voy conociendo gente por la vida les cuento, mis fans saben, se han quedado en mi casa, con mon petit ami. Je n’ai pas vraiment l’impression de sortir du placard, mais je me trompais et une partie de moi n’a pas coulé jusqu’à ce que je dise à Robertito à l’intérieur: ‘Tu n’as pas à te sentir coupable pour ça. ‘

L’idole du feuilleton a fourni une réflexion puissante pour que chacun de ses disciples se sente fier d’eux-mêmes : « Nous sommes des êtres parfaits, merveilleux et aimants, tout comme nous le sommes. Toute autre personne qui pourrait entendre cela et se sentir coupable de quelque chose n’est pas obligée de le faire. Tu es parfait ou parfait ».

Roberto Manrique a parlé de son petit ami

Après avoir révélé qu’il est gay, Roberto Manrique a fait l’éloge de son petit-ami, avec qui il entretient une relation amoureuse consolidée depuis sept ans.

“J’ai un beau partenaire, j’ai un beau petit ami, je suis amoureux depuis sept ans, dans une relation incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer comment nous avons grandi, comment nous nous sommes conduits », a déclaré Manrique dans le clip qu’il a publié sur son profil Instagram.

Bien qu’il n’ait pas révélé l’identité de son partenaire sentimental, l’acteur équatorien a mentionné qu’il est un militant passionné qui l’a soutenu dans chacun de ses projets sociaux dans des pays comme l’Équateur et l’Inde.

De grandes personnalités du divertissement ont apporté leur soutien à Roberto Manrique

Carmen Villalobos, Danilo Carrera et Rafael De La Fuente faisaient partie des acteurs qui ont pris la parole via la plateforme Instagram pour exprimer publiquement leur soutien à Roberto Manrique après avoir fait savoir qu’il était gay.

“JE T’AIME DE TOUTE MON ÂME. J’ai adoré chaque mot que tu as dit mon Robert. Tu es l’être le plus lumineux que j’ai connu de toute ma vie”, a écrit l’actrice colombienne Carmen Villalobos.

“Un câlin fou”, a déclaré l’acteur Danilo Carrera.

“JE T’AIME, AMI”, a déclaré l’acteur vénézuélien Rafael de la Fuente.