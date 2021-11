Roberto Martinez dans l’eau chaude alors que l’agent de la star d’Arsenal claque le traitement

L’agent du milieu de terrain d’Arsenal Albert Sambi Lokonga a reproché au patron de la Belgique Roberto Martinez de ne pas avoir accordé de temps de jeu à son client pendant la trêve internationale.

Lokonga s’est fait un nom à Anderlecht sous la direction de Vincent Kompany, attirant ensuite l’attention des Gunners. En effet, le manager Mikel Arteta et le chef des transferts Edu se sont sentis persuadés de l’amener dans le nord de Londres.

Le joueur de 22 ans a disputé 10 des 12 matchs de Premier League cette saison. Au total, il a effectué 12 sorties toutes compétitions confondues.

Il est donc devenu un acteur clé pour Arteta mais a récemment admis que il ne s’attendait pas à un si grand rôle si vite.

À la suite de son ascension en club, Lokonga a fait ses débuts seniors en Belgique en septembre. Bien qu’il n’ait pas fait partie de l’équipe d’octobre pour la phase finale de la Ligue des Nations, il a figuré dans l’équipe pour les matches de novembre.

Néanmoins, il est resté sur le banc pour les matches contre l’Estonie et le Pays de Galles. C’est bien que Dennis Praet et Youri Tielemans ne figurent pas non plus.

L’agent de Lokonga s’est adressé à Twitter pour exprimer ses frustrations face au manque de temps de jeu international de son client.

Stijn Francis a écrit : « 10 matches avec le numéro 5 de la première division : 0 minute lors des deux derniers matches de l’équipe nationale belge. Quelle richesse nous avons.

A sa signature, Arteta a révélé son admiration pour Lokonga. S’exprimant en octobre avant le tirage au sort avec Brighton, le manager a expliqué à quel point le milieu de terrain s’est bien adapté.

Arteta a déclaré: « Il a été formidable, la façon dont il s’est adapté à quelle vitesse à ce que nous voulons, la personnalité qu’il montre sur le terrain.

Le duo de Man Utd et la star marginale de Man City – les objectifs de transfert idéaux de Newcastle en janvier

« Nous devons l’utiliser. Pour son âge, il est vraiment mature.

Lokonga a insisté sur le fait qu’il ne s’améliorera que sous la direction de son manager de club.

Lokonga espère une amélioration d’Arsenal

Il a déclaré : « Le manager me parle beaucoup, j’aime ça, mais il ne me laisse pas en repos.

« On m’a dit qu’il avait dit que mon intégration et mes performances l’avaient impressionné. Bien, mais l’année prochaine, il verra un Sambi encore meilleur !

Arsenal revient à l’action samedi face à Liverpool à Anfield en Premier League.

Les Gunners ont franchi un cap après trois défaites consécutives pour débuter la saison et occupent désormais la cinquième place, à deux points des Reds.