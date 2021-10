Roberto Martínez, Emery et Gerrard favoris pour occuper le banc de Newcastle

18/10/2021 à 17:19 CEST

Les Newcastle United a été l’un des sujets les plus brûlants de la scène du football pendant un peu plus d’une semaine, le club anglais historique ayant été racheté par Mohammed ben salmane, héritier du trône d’Arabie saoudite et l’un des hommes les plus riches du monde. A partir de ce moment, la joie s’est déchaînée parmi les adeptes du groupe de ‘las magracas’ et même différentes nouvelles recrues ont commencé à sonner que l’équipe anglaise pourrait entreprendre pour renforcer son effectif. Cependant, le bonheur à Newcastle n’a pas duré longtemps et le week-end dernier ils ont eu un coup dur de la réalité dans le match qui a affronté Tottenham et que Newcastle a perdu par 2 buts à 3.

La défaite contre les Londoniens ce week-end dernier a fait la queue, à tel point que le débat sur la continuité de l’actuel coach de Newcastle a même été mis sur la table, Steve Bruce. Maintenant, la controverse se concentre sur la discussion sur si sa silhouette est l’idéale pour diriger le nouveau projet de Newcastle et tandis que la réflexion interne a lieu, déjà Les prénoms des remplaçants possibles de Bruce commencent à apparaître.

Roberto Martínez, Unai Emery et Steven Gerrard les principaux favoris

En ce sens, le groupe « des pies » et la direction sportive se seraient déjà mis au travail et auraient sélectionné trois remplaçants possibles pour le banc, qui seraient Robert Martínez, Unai Emery et Steven Gerrard, tel que publié dans le journal ‘The Times’. Les trois noms seraient difficiles à convaincre et à intégrer, même si certains se sont déjà positionnés en ce sens, comme Gérard qui a commenté que : « c’est intéressant ce qui se passe à Newcastle ». En revanche, l’espagnol Roberto Martinez serait le grand favori pour atteindre le banc, puisque contrat avec l’équipe nationale belge se termine en été et aussi tu connais graeme jones, actuel entraîneur adjoint de ‘los magracas’ et avec qui Martínez a déjà coïncidé dans ses étapes à Wigan, Everton ou en Belgique.

En tout cas, ce que l’on sait déjà de Newcastle, c’est le prix qu’il en coûterait à l’équipe anglaise pour se débarrasser des services de Steve Bruce et que cela coûterait neuf millions et demi d’euros. L’entraîneur, qui malgré sa belle expérience sur les bancs où il a déjà réussi 1 000 matchs, n’a pas encore réussi à s’imposer cette saison et cela aurait mis fin à la patience des dirigeants de l’équipe anglaise.