Roberto Martínez, entraîneur belge avec le plus de victoires

in

09/09/2021 à 17:51 CEST

Roberto Martínez est à nouveau entré dans l’histoire dans l’équipe nationale belge, puisqu’il est devenu l’entraîneur qui a ajouté plus de victoires à la tête de l’équipe belge.

L’entraîneur de l’équipe de Belgique a réussi remporter 50 victoires, dépasser la légende Guy thys. Le triomphe est venu contre la Biélorussie, qu’elle a remportée 0-1 lors du match de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Et à ce grand triomphe s’ajoute, la meilleure séquence actuelle de matchs consécutifs en équipe nationale de football, avec 38 après avoir disputé la dernière trêve internationale.

Martinez a atteint 50 victoires sur 64 matchs joués avec les ‘Red Devils’, un pourcentage gagnant qui atteint 82,8% depuis mon arrivée en charge il y a cinq ans, ne perdant que cinq fois. Pour sa part, la grande légende Guy Thys a obtenu 49 victoires En treize ans grâce à deux périodes différentes : les 45 premiers ont été obtenus entre 1976 et 1989 et les quatre derniers entre 1990 et 1991.

Pendant ce temps, l’entraîneur espagnol a également réussi à obtenir le Les Belges atteindront la troisième place de la Coupe du monde 2018 en Russie, avec son style propre et défini. Mais pas seulement ça, est en tête du classement FIFA depuis octobre 2018 des sélections de manière interrompue.

Quelques noms qui ressortent après la dernière fenêtre internationale sont : Romelu Lukaku qui a atteint 100 matchs en tant que joueur belge, où vous avez noté 67 buts dont 50 sont arrivés depuis que Roberto Martínez a repris l’équipe nationale en 2016. Dès le début, l’entraîneur espagnol avait l’attaquant, avec qui il était déjà d’accord, car je le forme à Everton le connaissant si bien que a réussi à sortir sa meilleure version.

D’autre part est danger édénique, qui sous les ordres de Martínez pendant cette pause a montré sa meilleure version. En trois matches internationaux a marqué un but, fourni une passe décisive et effectué 137 passes réussies. Des données qui montrent clairement qu’avec l’équipe belge, il donne le meilleur de lui-même.

Après avoir gagné contre l’Estonie 2-5, la République tchèque 3-0 et la Biélorussie 0-1, Roberto Martínez clôture les engagements internationaux du mois de septembre, au cours desquels La Belgique a son classement très en bonne voie pour la prochaine Coupe du monde.

“Jouer trois matchs en sept jours est toujours difficile, mais nous avons montré que nous pouvons les gagner. C’est grâce à un processus que nous avons commencé il y a des années, et tous ces acteurs commencent à être prêts à relever le prochain défi. Avec un point contre l’Estonie, nous pourrions participer à la Coupe du monde au Qatar. Ce serait la cinquième fois consécutive que la Belgique se qualifie pour un tournoi majeur, et c’est quelque chose d’historique.”, admet le technicien.