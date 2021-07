Roberto Martínez tentera “jusqu’au dernier moment” de récupérer De Bruyne et Hazard

01/07/2021 à 21:02 CEST

.

Roberto Martinez, sélecteur de Belgique, a admis jeudi que Kevin De Bruyne et Eden Hazard auront du mal à se remettre de leurs blessures respectives et à disputer ce vendredi les quarts de finale de l’Eurocup contre l’Italie, même s’il a souligné qu’il attendra le dernier moment pour prendre une décision.

“Ce jeudi ils n’ont pas pu s’entraîner, il reste 24 heures et c’est positif. On attendra le dernier moment pour trancher. On verra s’ils peuvent jouer ou pas. On essaie de compter sur eux et on pense à tout le tournoi. Nous aimerions les récupérer au moins pour les matchs suivants, car demain ce sera difficile », a déclaré Martinez lors de la conférence de presse de la veille.

“C’est une blessure musculaire dans le cas d’Eden, ce sera difficile. Pour De Bruyne c’est un problème ligamentaire, c’est une décision de l’équipe médicale. Ce n’est pas une décision footballistique, cela viendra après la décision du corps médical», a ajouté le préparateur. Il a reconnu qu’avoir De Bruyne en vue de Italie serait un “plus” important. “Kevin est le meilleur dix au monde. Chaque entraîneur aimerait l’avoir disponible, mais il faut qu’ils soient à cent pour cent. En ce moment, il est difficile de savoir comment il sera”, a-t-il expliqué.

Ce sera aussi un duel spectaculaire sur le banc avec le coach Roberto Mancini, contre laquelle Martinez a remporté l’une des plus belles victoires de sa carrière, en finale de la Coupe d’Angleterre, avec lui Wigan contre Manchester City en 2013.

“C’était l’une des meilleures victoires, c’est l’une des compétitions les plus célèbres du football européen. Personne ne s’attendait à ce que Wigan remporte ce trophée, là vous voyez la magie de la FA Cup. Cela a servi d’inspiration. Ce fut un grand succès et en quatre-vingt-dix minutes tout est possible. Dans ce tournoi, nous avons déjà vu de belles surprises », a-t-il déclaré.

Et il a félicité du fond du cœur Italie et au travail de Mancini. “Je pense que les deux meilleures équipes de ce tournoi sont mesurées. Nous avons gagné quatorze matchs entre classement, groupes et huitièmes. C’est dommage que l’Italie et la Belgique se mesurent déjà en quarts de finale. Nous devons être prêts », a-t-il déclaré.

“Nous respectons beaucoup l’Italie, c’est une grande équipe, avec de grands joueurs. Ils ont beaucoup d’engagement, ils pressent bien, ils défendent en équipe. Je mettrais en avant sa façon de jouer, de manière synchronisée. Le travail de Mancini est remarquable. J’aime les entraîneurs qui connaissent la tactique. Il a très bien fait à Manchester City, il a construit une mentalité de gagnant en Angleterre. Vous pouvez voir leur travail, leur compétitivité », a-t-il poursuivi.