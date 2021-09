Roberto Martínez, Xavi et Conte, candidats

21/09/2021 à 23h25 CEST

FRAIS POUR LE PROCHAIN ​​COACH BARÇA

Avec Joan Laporta prononçant des discours dans le plan Aló Presidente, la crise que traverse Barcelone pourrait conduire à un limogeage brutal de Ronald Koeman en raison de mauvais résultats, mais surtout pour un style de jeu qui ne convainc personne au Camp Nou. 54 ballons suspendus dans la surface lors du dernier match contre Grenade avec Piqué et Araujo agissant comme attaquants ne nous parlent pas exactement de tiki-taka culé en ces temps mouvementés après le départ de Messi.

Les pousses vertes laissées par L’apparition de Pedri la saison dernière a disparu en ce début de saison avec un Koeman à peine crédité aux yeux des partenaires et un Laporta qui aurait déjà appuyé sur la gâchette s’il n’avait pas été sans un sou dans les caisses. Malgré tout, le Néerlandais semble condamné et les chances de savoir qui sera choisi pour le remplacer sur le banc du Barça brûlent avec Roberto Martínez comme premier favori pour mener l’équipe au quota. [3.50]. Nous voulons nous rappeler que l’entraîneur belge actuel a le Final Four de l’UEFA Nations League et la Coupe du monde du Qatar juste au coin de la rue, donc s’il accepte, il perdrait une belle occasion de mettre la cerise sur le gâteau.

La bonne chose à propos de Roberto Martínez est qu’il n’aura pas autant de prétentions que les autres entraîneurs. Xavi Hernández est le deuxième favori en lice [4.33] et tout le barcelonismo – maintenant déprimé sans fissures mondiales – attend son arrivée comme le de la Mesías. Le maître du tiki-taka ne négociera pas avec le style de jeu d’un Barça qui vit tourmenté par le mauvais jeu qui s’est exhibé lors des derniers matches. Rappelons cependant que Xavi a un contrat avec Al-Saad et qu’il sera ambassadeur à la Coupe du monde au Qatar. Il lui est difficile de sauter sur le banc du Barça avant 2023.

Le troisième en lice est un entraîneur qui a fait ses preuves dans les projets sportifs qu’il entreprend, bien que ses méthodes dures aient été critiquées. Nous parlons d’un Antonio Conte qui nous est présenté moyennant des frais [6.00] et qu’il est avec la canne en attente d’un grand banc après son départ de l’Inter vers le sommet, leur rendant le Scudetto après une décennie de domination par la Juventus. L’Italien a un système de jeu très prédéterminé qui peut heurter la pensée des partenaires culés. À cette même hauteur se trouve un Andrea Pirlo qui a laissé la Juventus très effrayée et qui pourrait avoir de l’inexpérience en tant que grand contre.

Vers le versement [10.00] On trouve déjà des coachs au travail actif comme Mikel Arteta. Le Basque, après un départ discret avec Arsenal, a rectifié le tir et pourrait mettre le bateau en route en cas d’appel de Laporta. Il en va de même avec un Erik Ten Hag qui dirige l’Ajax à Amsterdam et qui est également très intéressé à prendre le train du Barça à la volée.

Des gens de la maison comme Domenec Torrent ou Albert Capellas -avec une expérience internationale mais pas du premier niveau- nous apparaissent également moyennant des frais [11.00]. Laporta sait qu’ils peuvent être des correctifs temporaires permettant d’atténuer le départ de Koeman et qu’ils feraient tout ce qu’il leur demanderait. Ces deux techniciens réaliseraient un rêve de recevoir l’appel du président. Un cas inverse serait que Guardiola à [17.00] ou Jurgen Klopp pour [36.00] ils ont fait une chose folle et ils sont arrivés à Koeman dans un banc qui est une poudrière. En tout cas, ces deux opérations seraient davantage prévues pour l’été prochain que pour les prochaines semaines.