Roberto Osuna brise le silence sur un possible retour en 2022

Le lanceur mexicain Roberto Osuna veut réaliser son désir de retourner dans les majors, à la recherche de réaliser sa carrière en tant que releveur stellaire qui était avec le Blue Jays de Toronto.

Osuna n’est pas resté inactif, au contraire, il a continué à lancer dans la Ligue mexicaine de la LMB à la Ligue Arco, il ne perd pas son rythme et il n’arrête pas d’y mettre de bons chiffres.

« J’ai vraiment apprécié cette période au Mexique, mais je continue de chercher à revenir dans les ligues majeures, j’espère avoir l’occasion très bientôt », a déclaré Osuna.

Il veut revenir dans les majors ! ⚾️ @eliasquijadag s’est entretenu avec Roberto Osuna après le match 3 de la série des demi-finales entre @charrosbeisbol et @SultanesOficial 🗣 « J’ai bien apprécié mon année au Mexique mais je continue de chercher à retourner aux États-Unis » #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/osCbTkEHsS – La Octava Sports (@laoctavasports) 8 janvier 2022

Le Mexicain n’a pas pu lancer ce qui était prévu dans les ligues majeures de 2020, en environ 4 manches, il a marqué une MPM de 2,05 en 4 matchs. Ozuna a la qualité d’un plus proche à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires, les blessures et les problèmes juridiques lui ont permis de continuer à grandir dans le MLB.

Il n’avait aucun lien en 2021 avec une équipe de la MLB, il s’est rendu en République dominicaine pour être vu par diverses organisations, mais elles n’ont conclu aucun accord.

Osuna est un droitier étoile unique avec une balle rapide préservée de 95 milles, avec une expérience plus proche et de la Ligue américaine.

