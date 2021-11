Roberto Palazuelos a assuré qu’il sera gouverneur de Quintana Roo – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur et homme d’affaires Roberto Palazuelos assuré qu’après 25 ans de vie en Quintana Roo, connaît les problèmes mieux que quiconque et a des propositions pour apporter des solutions, vous êtes donc prêt à gagner le élections de 2022.

Dans une interview avec Arturo Medina pour Radio Fórmula Quintana Roo, l’acteur a indiqué que a levé la main pour être le prochain gouverneur de l’État, même s’il n’a pas encore de parti politique avec lequel se lancer.

Cependant, il a révélé que plusieurs parties lui ont « fait un clin d’œil », comme l’alliance Va por México et Movimiento Ciudadano (MC), avec qui il a commencé à rencontrer à Mexico (CDMX).

« Ma main est levée, il y a un clin d’oeil de divers partis, pas seulement du Mouvement Citoyen (…) J’ai déjà commencé mes pourparlers directement avec les dirigeants nationaux à Mexico, directement avec des personnes proches du chef Dante (Delgado Rannauro), et maintenant je suis déjà en pourparlers directs avec Dante », a-t-il commenté.Il a révélé que plusieurs partis lui ont « fait un clin d’œil », comme l’alliance Va por México et Movimiento Ciudadano (Photo : Instagram / @robertopalazuelosbadeaux)

L’homme d’affaires a expliqué qu’il n’avait rien de concret avec les partis pour être son candidat, bien qu’il ait soutenu que même pas le prochain porte-drapeau du Mouvement de régénération nationale (Morena) ont la gubernatura assurée: « Personne n’a rien, pas même les candidats morénoites. La monnaie est dans l’air et peut changer à tout moment. ”“ Morena ne va pas gagner à Quintana Roo, il y a San Luis Potosí, où ils mettent un calme très dur, Nuevo León et ici Movimiento Ciudadano est déjà au sommet dans les sondages et je ne sors même pas encore pour dire mes propositions »

Palazuelos a déclaré qu’en ne faisant pas gagner les élections, les différents partis en feraient la cible de campagnes noires contre lui, puisqu’il sera le seul candidat expert sur les questions de Quintana Roo, « parce qu’en tant que citoyen, j’ai souffert ».

De même, il s’est dit confiant et prêt à gérer l’entité, car en plus de sa carrière d’acteur et d’homme d’affaires, il a une formation académique qui lui permettra de « faire du bon travail ». Il s’est dit confiant et prêt à gérer l’entité, car en plus de sa carrière d’acteur et d’homme d’affaires, il a un parcours universitaire (Photo : @robertopalazuelosbadeaux/instagram)

Au cours de l’entretien, Roberto Palazuelos a déclaré qu’en raison de ses années de vie dans l’État, connaît mieux les problèmes qui affectent l’entité, tout comme l’environnement, le tourisme, mais surtout l’insécurité.

« Je suis très préoccupé par ce qui se passe dans l’état, j’aime beaucoup plus je suis venu ici il y a 25 ans fuyant les violences, j’ai eu de très belles années, mais dernièrement j’ai vu comment tout se décompose en termes de sécurité (…) Une personne s’est approchée de moi et m’a dit ‘s’il te plaît, sois notre gouverneur’, Il n’est pas possible que nous ne puissions plus être calmes dans l’État pour la sécurité », a-t-il déclaré.

Rappelons qu’à la mi-octobre, l’homme d’affaires et acteur s’est réuni dans un café bien connu de Cancun avec le chef d’État du Mouvement Citoyen, José Luis Chanito Tolède, où il a confirmé son aspiration à être gouverneur de Quintana Roo en 2022. Luis Espinosa Cházaro s’est vanté sur ses réseaux sociaux d’une rencontre qu’il a eue avec Roberto Palazuelos (Photo : Twitter / @ LuisChazaroMX)

Interrogé par les médias locaux sur les prochaines élections, Palazuelos n’a pas révélé s’il y avait eu un quelconque accord avec le chef de l’Etat, puisqu’il a indiqué qu’il ne tomberait dans aucun acte d’anticipation de la campagne.

Alors que dans la matinée de ce mardi 3 novembre, Luis Espinosa Cházaro, député fédéral et coordinateur du groupe parlementaire du Parti de la révolution démocratique (PRD) à la Chambre des députés, s’est vanté sur ses réseaux sociaux d’une rencontre qu’il a tenue avec Roberto Palazuelos.

« J’étais heureux de saluer mon ami Roberto Palazuelos et d’explorer de meilleurs paramètres pour Quintana Roo #SomosPRD # VaPorMéxico #YaEsTiempo », a écrit Cházaro sur son réseau social sans donner plus de détails.

Source : Infobae