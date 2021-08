Roberto Palazuelos dit que le succès de « Luis Miguel La Serie » dépend de leur utilisation de son nom – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Roberto Palazuelos a assuré que la deuxième saison de “Luis Miguel La Serie” n’avait pas eu le succès escompté “parce qu’il n’y avait plus de Roberto Palazuelos”.

Selon le point de vue de Roberto Palazuelos, ce qui a causé « tant de bruit dans la presse », c’est que lui et un Luisito Rey sont apparus.

Dans une interview qui a été présentée dans ‘Sale el Sol’, Roberto Palazuelos a été interrogé sur son intérêt à voir la troisième saison de ‘Luis Miguel La Serie’.

Roberto Palazuelos a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à voir le troisième volet, car à son avis “il manquait beaucoup d’éléments au deuxième”.

À son avis, avoir un Luisito Rey, un Roberto Palazuelos, a donné à la presse de quoi parler de la série, mais quand ils ont disparu, l’intérêt a pris fin.

“Ils n’avaient pas de Luisito Rey, ils n’avaient pas de Roberto Palazuelos, ils n’avaient pas tous ces gens, et autant ils nous faisaient mal paraître et le rouleau, nous leur faisions tellement de bruit avec la presse que c’était un succès.”

Malgré cela, il a dit qu’il espérait “que dans le troisième ils l’augmentent”.

Il a également affirmé qu’Aracely Arámbula ne permettrait pas à son image d’apparaître dans ‘Luis Miguel, la série’.

“Non, Aracely non, je lui ai déjà parlé et elle dit bien sûr que non et que s’ils la mettent alors elle portera plainte.”

Les gens dans la vie de Luis Miguel, assurent que la série est beaucoup de fiction

Roberto Palazuelos et Jorge ‘El Burro’ Van Rakin ont déclaré à plusieurs reprises que ‘Luis Miguel La Serie’ était hors de la réalité.

Roberto Palazuelos, ‘El Burro’ Van Rankin et Miguel Alemán Magnani, étaient des amis d’enfance de Luis Miguel, ils apparaissent donc dans sa série.

Cependant, Roberto Palazuelos a déclaré qu’il y avait beaucoup de choses qui ne se sont pas produites comme le montre la série, ainsi que ‘El Burro’, qui a une autre version de l’histoire.

A noter que ce sont aussi les proches et ex-partenaires de Luis Miguel, qui se sont positionnés contre la série de la vie du chanteur.