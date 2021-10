Roberto Palazuelos : je serai le prochain gouverneur de Quintana Roo – El Sol de México

Cancun, Quintana Roo-L’acteur Roberto Palazuelos et l’homme d’affaires hôtelier Roberto Palazuelos se sont réjouis ce mercredi d’un café animé à Cancun, où il a capté les projecteurs et en a profité pour confirmer qu’il sollicitera la candidature de gouverneur de Quintana Roo pour le Mouvement citoyen Parti (MC ).

L’acteur controversé s’est entretenu ce matin avec le chef d’État du Mouvement citoyen, José Luis « Chanito » Toledo Medina, où il a parlé de tout, des choses personnelles telles que la famille, les amis et principalement la question politique.

Approché par les médias, l’acteur a précisé :

Ce ne sont pas les temps, mais j’ai la main levée pour être gouverneur ; Si je monte à la prochaine course, je serai gouverneur de Quintana Roo

Dans ce contexte, le « Black Diamond » a soutenu que celui qui le nomme pour la candidature au poste de gouverneur de Quintana Roo en 2022, le fera gouverneur, puisque sa vision de contester le poste de gouverneur est basée sur des racines de plus de 25 ans axées sur à l’industrie du tourisme.

« Dans l’histoire de Quintana Roo, il n’y a jamais eu de chef d’hôtel qui vienne à la table, je serais le premier candidat du syndicat qui commande économiquement à Quintana Roo et c’est la force de poids de l’emploi, c’est un syndicat qui a été débordé, j’ai une vision touristique, j’ai mis Tulum sur la carte, c’était un travail de décennies, j’ai augmenté leurs tarifs, j’envisage de faire la même chose avec l’état, surtout j’envisage de faire la même chose avec Chetumal, je suis va mettre Chetumal sur la carte, je rendrai justice à Chetumal si Dieu m’en donne l’opportunité ».

Interrogé sur la force de Morena dans l’entité, Roberto Palazuelos, a déclaré que le positionnement de son image dans l’État, aiderait à redonner le parti au prochain concours.

Et il prévoyait que s’il montait dans la course, Morena subirait un revers au moment de faire la nomination des candidats au poste de gouverneur, dans lequel même, a-t-il dit, la sénatrice Marybel Villegas pourrait être trahie par Morena, puisqu’il a dit, il est presque certain que la candidature de Morena sera pour l’actuel président municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, qui, selon lui, viendra plus fort.

« Je suis sûr que Marybel sera trahie par Morena et elle est très fidèle à Morena ; ils soutiendront sûrement Mara, il y en a plusieurs là-bas, Rafa Marín est là aussi, mais je vois peu de possibilités pour eux en termes de nombre, je voir les femmes, Mara et Marybel très fortement, mais il y aura une rupture et je pense que Marybel n’aura aucun problème à trouver l’asile dans un autre parti et ça pourrait être même celui-ci ».

Pour sa part, le leader du Mouvement Citoyen, José Luis « Chanito » Acosta Toledo, a reconnu qu’il cherchait des approches avec les différentes options qui pourraient être dudit parti lors des prochaines élections, « Je suis sûr que Roberto, comme il a déjà dit, lève la main, Nous avons déjà jeté les yeux sur Roberto et nous répondons également avec le clin d’œil, nous pensons que nous pouvons commencer à travailler sur quelque chose qu’il peut aider Quintana Roo ”.