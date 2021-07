Roberto Palazuelos ne l’avait jamais fait : « Une salle de bain de village » | INSTAGRAM

Le célèbre Roberto Palazuelos a toujours été très populaire et bien connu pour sa façon de vivre une vie pleine de luxe et de richesses, il y a donc beaucoup de choses qu’il n’a pas faites dans sa vie renommée en tant que “Mirrey”.

C’est pourquoi on peut dire aujourd’hui qu’il y a eu un “salle de bain villageoise” qui fait référence au moment où une personne d’une classe sociale élevée visite une ville ou un quartier humble pour vivre avec des personnes d’une classe sociale inférieure.

Cela s’est produit lors de l’émission nocturne avec Yordi dans laquelle Rose Yordi invité un verre au célèbre qu’il n’avait jamais vu ou goûté auparavant, c’est vrai, il s’agit de un soda dans un sac.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le chauffeur d’aujourd’hui sur le point d’aller en prison, par Palazuelos

Bien sûr, cette boisson est très populaire dans tout le Mexique et plus d’un d’entre nous l’avait déjà essayé sans dire que nous sommes de classe inférieure, cependant, quelque chose est réel Roberto Palazuelos n’avait même pas vu cette présentation du boire.

En fait, au moment où il a observé le sac il se demandait ce qui se passait et pourquoi ils lui donnaient sa boisson de cette façon, outre qu’il soupçonnait qu’il avait de l’alcool ou du LSD, pour plaisanter bien sûr.

Cependant, il l’a tenu très soigneusement et a décidé essayez-leCependant, il s’est demandé à haute voix s’il n’y a pas de billet dans la production de Yordi ?, demandant à son équipe de leur faire un chèque afin qu’ils puissent augmenter leur budget et ne pas donner à boire de cette manière.

Bien sûr, il a dit cela comme une blague, il n’a jamais vu une mauvaise intention mais sa personnalité Mirrey est ressortie et ni comment la combattre.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Roberto commente que lorsqu’il invite Yordi dans son jet privé, il va également leur donner un sac de champagne en prenant un bain de village, comme nous l’avons déjà mentionné.

Il a également dit qu’il utilisera des sacs biodégradables car il faut faire attention au plastique et à l’environnement qui a été fortement touché ces dernières années.

Dans cette émission, Roberto Palazuelos a également avoué qu’il avait eu un moment très inconfortable au lit avec l’une des actrices avec qui il travaillait, car il ne pouvait pas se contrôler : “C’était une longue scène, alors j’étais comme ça avec elle… j’ai l’impression que… et maintenant je ne pouvais plus le contrôler, alors je me suis dit : ‘Je ne vais plus te dire Palazuelos’, ai-je dit, ‘Alors comment vas-tu me le dire ?’; ‘Palazo’ m’a dit “, bien sûr, il n’a pas révélé quand c’est arrivé ni qui c’était, car cela pourrait conduire à des interprétations erronées ou à des commérages, il voulait s’occuper des identités.

Il a également apporté une robe à Yordi en cadeau “pour lui donner une belle apparence de souteneur”, comme il le dit et a également révélé que sa marque avait beaucoup de succès et a montré certains de ses produits les plus populaires.