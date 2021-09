Roberto Palazuelos réagit aux déclarations controversées d’Andrés García

in

L’acteur des séries 40 et 20 a dit qu’il ne savait pas pour autant pourquoi c’est que Andrés Garcia il est fâché contre lui.

Andrés García et Roberto Palazuelos. (Instagram / Roberto Palazuelos.)

« Hier, j’ai appris par la presse, je ne sais pas pourquoi il est contrarié et je lui envoie un gros câlin. Il ne m’a pas parlé, je l’ai vu il y a cinq ou six jours et je ne voudrais pas engager une conversation avec la presse, cela ne se règle pas avec la presse. Quand il y a une différence avec un ami ou un parent, je parle directement avec lui, pas avec la presse », a-t-il déclaré à l’émission Venga la feliz.

Palazuelos a précisé qu’il y a quelques jours, lui et Garcia Ils se sont rencontrés à Acapulco et que lors de leur rencontre il n’a à aucun moment senti que l’acteur légendaire était fâché contre lui.

« J’ai déjeuné avec lui il y a quelques jours à Acapulco et il était très bavard et tout s’est très bien passé. Je ne sais pas ce qui l’a dérangé, j’ai été très occupé, et maintenant que je retourne au Mexique, je vais le chercher. Affaires de famille ou d’amis Je traite avec ma famille ou mes amis, quand je parlerai à Andrés, je saurai déjà ce qui l’a gêné », a-t-il réitéré.