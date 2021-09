Roberto Palazuelos sollicitera une candidature au poste de gouverneur de Quintana Roo ; partie l’a déjà approché – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Roberto Palazuelos est une célébrité qui reste aux yeux du public, non seulement à cause de sa marque, mais aussi à cause de ses controverses avec Andrés García, mais maintenant, l’acteur va plus loin dans sa carrière et cherchera une candidature au poste de gouverneur de Quintana Roo, état où The Black Diamond a quelques hôtels.

Dans une interview accordée à De Primera Mano, Roberto Palazuelos a confirmé qu’il était sur le point de devenir candidat au poste de gouverneur de Quintana Roo, car après avoir déclaré qu’il souhaitait entrer en politique, plusieurs partis politiques l’ont sollicité.

L’homme d’affaires a déclaré que bien qu’il ait reçu plusieurs offres de partis politiques, il a décidé de parier sur le Mouvement Citoyen et en a expliqué la raison. « Ce n’est pas encore officialisé, plusieurs partis m’ont approché, pas seulement le Mouvement Citoyen.

Le mouvement (le parti politique) ne nomme pas de politiciens, il nomme des citoyens et je crois que la classe politique de Quintana Roo doit être renouvelée, l’État est endetté, ils ne protègent pas l’écologie et j’ai beaucoup d’affection pour cette terre ”.

