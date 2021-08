Roberto Palazuelos vendra “El Castillo”, la maison emblématique d’Andrés García

“Ce que nous devons continuer à faire, c’est vendre les propriétés d’Andrés, en ce moment nous sommes sur le point de vendre” El Castillo “, nous avons déjà un acheteur pour ” El Castillo “, nous travaillons déjà sur le contrat, et il va être des mensualités payées, ce qui me semble le plus approprié, car ainsi Andrés se gère mieux, et ainsi on peut lui garantir de nombreuses années d’abondance, de sorte qu’un homme qui était la légende qu’il était, c’est-à-dire qu’il avait le succès qu’il a eu, continuez à maintenir le niveau de vie que vous avez toujours eu », a expliqué le soi-disant« Black Diamond ».

Enfin, l’acteur et homme d’affaires a souligné la grande affection et le respect qu’il a pour Don Andrés, une raison qui l’a amené à prêter attention et à l’aider de toutes les manières possibles.

Roberto Palazuelos. (Agence du Mexique.)