Roberto Roena, le célèbre chanteur de salsa portoricain, décède à 81 ans

Roberto Roena au Lincoln Center de New York en 2003. (Photo : Scott Gries / .)

(CNN espagnol) – Ce jeudi, le célèbre chanteur portoricain Roberto Roena Vázquez est décédé à l’âge de 81 ans.

La mort de l’artiste a été annoncée dans un communiqué sur sa page Instagram vérifiée.

“Cela a été un coup dur pour ses enfants, petits-enfants, amis et famille en général. Robert nous a appris beaucoup de choses, mais il ne nous a jamais préparés à cela”, a déclaré Andres Waldemar, chanteur et porte-parole de la famille Roena.

Roena, connue dans le monde de la salsa sous le nom de “El Señor Bongo”, était membre de plusieurs groupes musicaux tels que Rafael Cortijo y su combo et Fania All Stars, et fondatrice de l’orchestre Apollo Sound.

En plus de 60 ans de carrière musicale, Roena a laissé des chansons à la postérité telles que : “Let it be know”, “Pourquoi tu te nie”, “Comment je te fais comprendre”, “Ma déception”, “Tu es fou, fou, et je me calme”, ​​et “bonne marée”.