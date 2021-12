Roberto Romano remplace-t-il Alicia Machado par Manelyk González ? | INSTAGRAM

Après le Téléréalité « La Maison des Célèbres », Alicia Machado a célébré sa victoire, mais elle n’est pas la seule à célébrer et apparemment Manelyk González s’est bien amusé malgré sa deuxième place aux côtés Roberto Romano.

C’est vrai, cela après que Roberto et Alicia aient eu une relation très remarquable pour les téléspectateurs au sein de Reality, tant de gens pensent qu’il l’a maintenant changé pour son ex rival final.

Cependant, beaucoup assurent également qu’ils sont très amis, se pourrait-il que Roberto ait changé Alicia pour Manelyk ?

C’est grâce à une photographie sur laquelle on pouvait voir qu’ils étaient ensemble et elle le prenant par le bras, cependant, ils n’étaient pas seuls car Kelvin Noe Renteria les accompagnait également, une situation que beaucoup ont souligné qu’il s’agit d’une réunion d’amis, mais bien sûr il y en a qui doutent de la mexicain.

Il y a aussi une autre photographie dans laquelle Manelyk et Roberto sont montrés marchant dans les rues de CDMX, soulevant encore plus de soupçons, en plus de ce à quoi Roberto s’intéressait également dans Reality. Fleurs de Kimberly, qui soit dit en passant est marié.



Roberto Romano très bien accompagné par Manelyk Gonzáles et un autre ami.

Pour le moment, nous ne pouvons pas garantir que ces deux-là ont quelque chose au-delà d’une amitié, mais beaucoup doutent de l’ancien participant d’Exatlón, qui vit au Texas mais qui est apparemment venu visiter sa nouvelle conquête possible.

Ce que vous pouvez dire, c’est qu’ils ont une grande affection l’un pour l’autre, mais cela ne peut pas indiquer qu’ils ont autre chose que leur amitié.

Dans Show News, nous continuerons à surveiller cette affaire et bien sûr, nous la partagerons avec vous afin que vous ne manquiez aucun détail de ces anciens participants de La Casa de los Famosos qui n’arrêtent pas d’attirer l’attention sur les réseaux sociaux et de diviser les opinions. parmi les internautes.