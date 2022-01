Roberto Satoshi conserve la ceinture légère Rizin FF

Roberto Satoshi défend la ceinture en Rizin FF 33 après avoir soumis le Japonais Yusuke Yachi – Photo : Rizin FF

Ce vendredi, à l’Arena Saitama au Japon, Roberto « Satoshi » Souza a fait sa première défense du titre et maintenu sa position de champion de la division 70kg. A 32 ans, le combattant de São Paulo basé dans le pays asiatique a obtenu un brassard au second tour pour mater le Japonais Yusuke Yachi, un rival qui avait déjà gagné en août 2020.

C’était la troisième victoire consécutive de Satoshi par soumission et sa quatrième victoire consécutive. Il n’a plus perdu depuis le combat avec Johnny Case, en 2019. Ce fut d’ailleurs le seul revers de sa carrière pour le Brésilien, qui compte désormais 13 victoires à l’affiche, dont six déjà à Rizin.

Au premier tour, Satoshi a dû faire face à l’adversité et à des saignements, mais au tour suivant, il a réussi à mettre son jeu en pratique et, utilisant un kimura pour passer en triangle, il a ensuite réussi à étirer le bras de Yusuke Yachi pour forcer votre adversaire à taper.

L’undercard comprenait également les demi-finales et la décision du GP des poids coq (moins de 61 kg). Tout d’abord, Kai Asakura a obtenu sa place tôt dans la soirée japonaise en battant Kenta Takizawa par décision unanime. Par la suite, Hiromasa Ougikubo a également obtenu le meilleur score dans un combat avec Naoki Inoue. Plus tard, lors du dernier combat de l’événement, l’ancien TUF Hiromasa Ougikubo est devenu champion du GP après avoir battu Asakura par décision unanime. Maintenant, il affrontera le propriétaire actuel de la ceinture des poids coq, Kyoji Horiguch.

Avec des informations de combat

