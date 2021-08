Robertson toujours avec Tsimikas pour remplacer après la “ gifle ” de Milner, Thiago et Henderson pour revenir, Clarets à pleine puissance

in

Liverpool revient à Anfield pour son premier match à domicile de la saison contre Burnley ce week-end.

Les hôtes chercheront trois autres points après avoir remporté une victoire convaincante et trois buts contre Norwich samedi.

. – .

Salah a battu le record de Premier League pour le plus grand nombre de buts consécutifs lors des matchs d’ouverture

Burnley, qui a perdu dix des 14 derniers matchs contre Liverpool en Premier League, a été battu par Brighton lors de son premier match de haut niveau.

L’équipe de Sean Dyche a cependant gagné contre Liverpool la dernière fois que ces deux-là se sont rencontrés à Anfield, en janvier.

Nouvelles de l’équipe de Liverpool

Liverpool reste sans Andrew Robertson avec Kostas Tsimikas prêt à le couvrir à nouveau à l’arrière gauche comme il l’a fait contre Norwich malgré James Milner donnant une « gifle » au défenseur.

L’international écossais Robertson serait de retour en septembre pour donner à Liverpool un nouvel élan défensif.

Thiago pourrait revenir dans l’équipe contre Burnley samedi alors qu’il a raté le match d’ouverture, avec Curtis Jones, qui a subi une commotion cérébrale en pré-saison.

Pendant ce temps, Jordan Henderson est un autre joueur prêt à faire un retour avec la profondeur de l’équipe de Liverpool en constante augmentation.

Joe Gomez est de nouveau apte à s’associer à Virgil van Dijk, mais Joel Matip était le défenseur central préféré le week-end dernier.

. – .

Thiago pourrait commencer pour Liverpool contre Burnley ce week-end Burnley Team News

Kevin Long et Dale Stephens étaient les seuls joueurs manquants pour les Clarets, car ils n’étaient pas en forme mais pouvaient maintenant revenir dans l’équipe.

Matej Vydra a raté le onze de départ contre Brighton samedi alors que Jay Rodriguez était l’option préférée pour commencer mais est également sorti après 70 minutes.

Nathan Collins cherchera à faire ses débuts après son transfert estival de 12 millions de livres sterling de Stoke.

Liverpool v Burnley: couverture talkSPORT

Le commentaire complet d’Anfield sera diffusé en direct sur talkSPORT à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et Trevor Sinclair.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct pour toute l’action et vous pourrez également obtenir toutes les dernières nouvelles sur l’application talkSPORT.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731