Robes à enfiler : la tendance des célébrités qui est confortable, chic et facile à porter

Beaucoup d’entre nous se sont habitués au confort de travailler à domicile en pyjama, mais maintenant que la plupart d’entre nous socialisent à nouveau, cela signifie que nous devons nous habiller, n’est-ce pas ? Eh bien, pas nécessairement. Vous pouvez obtenir le même confort de porter des pyjamas, des pantalons de survêtement et des leggings et vous pouvez toujours avoir l’air infiniment chic dans une robe nuisette. Inspirez-vous simplement de Rihanna, Kourtney kardashian, Zoé Kravitz, Hailey bieber, Sophie Turner, Jennifer Aniston, Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Victoria Beckham, Kaitlyn Bristowe, buisson de Sophia, et la star de The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joie, qui ont tous récemment secoué la tendance.

Il n’y a pas de plan pour celui-ci. Vous pouvez vraiment personnaliser la robe à bretelles en la coiffant pour s’adapter à votre confort et à votre esthétique personnelle. RiRi a opté pour le mini. Hailey a enfilé une longue robe blanche à pois. Zoë a égayé les choses avec son médiator bleu céruléen. Kourtney a coiffé le sien avec une veste noire.

Et ce ne sont là que quelques-unes des façons de porter le look. Vous pouvez porter une robe nuisette seule, avec un t-shirt en dessous, avec votre manteau préféré, ou vraiment comme vous le souhaitez. Si vous aimez porter un pyjama doux et soyeux sur votre canapé, ne laissez pas ce confort derrière vous. Portez une robe à enfiler lorsque vous quittez la maison. Vous pouvez le rendre décontracté ou vous pouvez facilement l’habiller. Les possibilités sont infinies et le style est si intemporel et si maintenant en même temps.

