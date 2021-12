Robes combinées JLo et Ben – Liens de potins – Bonne année 2022 !! Le célèbre couple Bennifer a été vu habillé de la même manière alors qu’ils quittaient l’hôtel Bel-Air à LA mercredi. JLo et Ben portaient des vestes similaires et avaient déjeuné avec le père de de la Lopez et leurs enfants Max et Emme. TMZ dit qu’ils agissent déjà comme un « vieux couple marié »… en assortissant leurs vêtements… LOL ! Il y a deux photos, j’ai fait le montage car dans celle qu’ils regardent droit devant il y avait un homme au milieu… Je pense que c’était Papa Lo… Oups !

Dakota Johnson a discuté de sa relation avec Chris Martin, ils aiment être privés. L’actrice de 32 ans a déclaré à Elle UK dans une interview publiée jeudi : « Nous sommes ensemble depuis un moment. Et nous sortons de temps en temps, mais nous travaillons tous les deux si dur que c’est agréable d’être à la maison et d’être à l’aise et privé. Beaucoup de fêtes ont lieu à l’intérieur de ma maison. Voir? INTIMITÉ! (NOUS) Le palais ne voulait pas qu’Elton John chante aux funérailles de la princesse Diana. Que? Dans un ensemble de documents gouvernementaux publiés par les Archives nationales, il semble qu’il y ait eu une résistance de la maison royale à l’idée et ils craignaient que les paroles de la chanson réécrite par Elton, « Candle In The Wind » soient « très sentimentales . ». La performance d’Elton John a été l’un des moments les plus mémorables du service, et la chanson s’est vendue à 33 millions d’exemplaires dans le monde. C’est le très révérend Wesley Carr qui a réussi à affirmer que laisser l’artiste se produire serait un geste « généreux » envers le public, ce qui avait mis en colère la royauté pour avoir perçu qu’elle était indifférente à la tragédie. (Ciel) Voici la deuxième bande-annonce de Le Batman, Protagonisée par Robert Pattinson, avec Zoe Kravitz comme Catwoman ou Catwoman. Zzzzzzzzzz … désolé, je ne vois aucune alchimie entre eux. Au fait, ils ont dit que le personnage de Robert, c’est-à-dire Batman, était inspiré de Kurt Cobain… c’est pourquoi cet air emo grunge et autres, ouais. J’avais l’impression d’avoir vu tout le film après cette bande-annonce.

Kate Winslet n’a pas arrêté de pleurer lorsqu’elle a retrouvé Leonardo DiCaprio après trois ans, à Los Angeles. Vous savez, la pandémie et autres. L’actrice parle de sa série « Mare of Easttown » (je l’ai regardée, je l’ai aimée) et dit qu’elle se sent maintenant plus cool que jamais dans la quarantaine. (The Guardian) Hé, le nouveau film de Leo, « Don’t Look Up »… J’ai adoré ! La satire parfaite de cette époque. IL A!

Ils ont critiqué le mari de Katharine McPhee parce qu’il a publié une photo de la chanteuse en bikini, 10 mois après avoir eu votre bébé, vantant son corps (et sa maigreur évidente). « Quel bébé! » David Foster a écrit et les gens se sont offusqués et l’ont appelé « crétin, effrayant, déplacé, con, etc, etc. » Katherine a déclaré qu’elle avait perdu tout le poids du bébé « sans régime ni pression de qui que ce soit » ou quoi que ce soit, vous savez, « par magie ». Et il a répondu à la Taylor Swift offensée. « Arrêtez d’être offensé par ce que les gens publient qui n’a aucun impact sur votre vie et passez à autre chose. » Ils ne pouvaient pas penser que son mari essayait juste de dire qu’elle était sexy. « Mais comme Taylor Swift a dit que les haineux vont détester bye » ( E ! News) Je n’ai pas pu m’empêcher de voir son nombril, WTF ?

Les conversations pour Saison 2 de « Et juste comme ça » arrêté après le scandale des accusations contre Chris Noth, l’avenir de la série est dans les limbes… (Dlisté) La fille de Travis Barker, Alabama Luella Barker Elle a posté une série de photos sur son Instagram, puis a révélé qu’elle s’était rendue aux urgences plus tôt cette semaine, pour des raisons inconnues car elle n’avait « évidemment » pas dit ce qui l’avait poussée à aller en premier lieu. REGARDE MOI !! (The Blast) La fille va bien, d’accord ?

Et bien… ça vient de moi. Il se termine en 2021. Mon Dieu, je ne peux pas y croire ! Bonne année 2022 à vous tous mes chers fans de séries TV !

Je vous souhaite de tout mon cœur une nouvelle année pleine de nombreux moments heureux, de prospérité et surtout de SANTÉ, que cette 2022 soit bien meilleure pour tout le monde. Merci pour votre soutien toujours, pour vos commentaires (je les adore), pour me lire, et pour être là. AIMER !! J’apprécie vraiment cela. Cette année Farandulista a eu 15 ans ! OH MON DIEU! MDR! Alors, pour une merveilleuse nouvelle année 2022 !!!! Bravo ! Prenez soin de vous, à bientôt. Bisous bisous