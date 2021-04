Robes de tapis rouge Oscar de la saison automne 2021 – WWD

Le défilé le plus convoité reste le tapis rouge des Oscars – et dimanche, il y en aura un après un an de récompenses virtuelles uniquement en raison de la pandémie. Les designers ont canalisé une ambiance animée pour l’automne avec des tendances susceptibles d’être vues ce week-end: de grands volumes et des couleurs vives, des ourlets plus courts – et une touche de jeu que nous pourrions tous utiliser ces jours-ci.

Et plus encore, des motifs de paillettes, des ornements de plumes, des volumes ludiques et une touche de glamour rétro sont des éléments clés qui définissent certaines des robes les plus prêtes pour le tapis rouge des défilés d’automne.