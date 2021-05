Robin Givens: Qui est l’ex-femme de Mike Tyson?

. Robin Givens et Mike Tyson en 1988.

Robin Givens est connue pour sa carrière d’actrice, mais sa vie personnelle a également fait la une des médias. À la fin des années 1980, l’actrice âgée de 56 ans avait son nom dans les tabloïds au milieu de son divorce très médiatisé avec le champion de boxe poids lourd Mike Tyson.

Givens a passé des décennies à essayer de surmonter le drame avec son ex-mari, mais un nouveau biopic sur Tyson lui fait revivre une partie de son passé douloureux.

Voici ce que vous devez savoir sur Robin Givens:

1. Robin Givens a abandonné ses études supérieures pour poursuivre sa carrière d’acteur

Givens a fréquenté plusieurs écoles prestigieuses avant de se concentrer sur le théâtre. Il est diplômé de la New Rochelle Academy de New York à 15 ans, puis a étudié la médecine au Sarah Lawrence College et a obtenu son diplôme à 19 ans, selon People.

Givens a ensuite été accepté à Harvard pour ses études supérieures, mais a abandonné après deux ans pour poursuivre une carrière d’acteur. Un de ses premiers rôles d’actrice était sur “The Cosby Show” de Bill Cosby en 1985. L’année suivante, elle décrocherait un rôle principal dans la sitcom ABC “Head of the Class”, selon IMDB. Givens a connu une carrière d’acteur régulière pendant plus de 30 ans, plus récemment dans les séries télévisées “Riverdale” et “Ambitions”.

2. Le mariage de Robin Givens avec Mike Tyson a pris fin le jour de la Saint-Valentin en 1989

Au cours de son apogée “Head of the Clas”, Givens a commencé une relation avec le champion du monde des poids lourds Mike Tyson. Le couple s’est marié en février 1988, mais le mariage a été de courte durée. Huit mois seulement après avoir échangé ses vœux avec son mari, Givens a demandé le divorce et a allégué que Tyson l’avait agressée physiquement, selon People. Alors que Givens a accusé son ex de lui avoir fait du mal physiquement et mentalement et a dit qu’elle avait «peur» de son tempérament, Tyson a affirmé qu’elle l’avait amené à se marier en lui disant qu’elle était enceinte, selon un rapport de l’Associated Press de 1989.

Dans le cadre du règlement de divorce, Tyson s’est vu attribuer la propriété de l’immobilier de 4 millions de dollars des ex à Bernardsville, NJ, tandis que Givens a quitté le mariage avec des bijoux, plusieurs voitures et une somme d’argent non divulguée.

En 1997, Givens a eu un bref deuxième mariage avec l’instructeur de tennis Svetozar Marinkovic.

3. Robin Givens est sorti avec Michael Jordan et Howard Stern

Jouer

Robin Givens appelle Howard Stern à devenir un amoureux magnifique | WWHLAndy Cohen demande à l’actrice Robin Givens si le pénis de l’ex Howard Stern est en fait petit comme il le prétend et Robin jaillit à son sujet, le traitant d’un magnifique amant. ►► Abonnez-vous à la WWHL: bravo.ly/WWHLSub Regardez la WWHL Sun-Thu 11 / 10c: Site Web de la WWHL: bravotv.com/watch-what-hap … Suivez la WWHL: twitter.com/BravoWWHL Comme la WWHL: facebook.com/WatchWhatHap… Tumblr WWHL: bravowwhl.tumblr.com/ ‘Watch What Happens: Live’ est la fin de soirée de Bravo,… 2019-06-10T03: 18: 39Z

Avant de s’impliquer avec Tyson, Givens avait un autre petit ami athlète célèbre. Elle serait sortie une fois avec la star de la NBA Michael Jordan, et son ex-mari n’en était pas content. Selon le New York Post, Tyson a une fois approché Jordan lors d’un dîner au restaurant de Chicago et l’a appelé pour sortir avec son ex-femme.

L’entraîneur des Chicago Bears Mike Ditka, l’ailier défensif Richard Dent et le promoteur de boxe Don King ont assisté à la confrontation de Tyson avec la légende du basket-ball, selon le livre de l’expert Tyson Rory Holloway, «Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson».

À l’époque, Tyson était toujours furieux de sa rupture avec la star hollywoodienne et est devenu émotif après avoir bu plusieurs thés glacés de Long Island.

«Je dis au serveur de diluer ses boissons parce que je vois où cela va», a écrit Holloway à propos de Tyson. Mike regarde Michael Jordan de l’autre côté de la table. Il dit: «Hé, tu penses que je suis stupide? Je sais que tu baises avec mon p… h. Jordan a l’air de voir un fantôme. «Je sais que vous avez joué avec elle», dit Mike. … Jordan, il est évident qu’il veut juste se lever et courir. Vous ne voulez pas en faire partie. C’était un cirque ce soir-là. Don King essaie de changer de sujet. John et moi essayons de nous accrocher à Mike. Mike dit à tout le monde qu’il va attraper Jordan. Jordan est habillé intelligemment comme toujours et il ne peut pas sortir de là assez vite. “

Givens a également une fois daté l’animateur de radio Howard Stern. Lors d’une apparition sur «Watch What Happens Live», elle a révélé que la légende de la radio «était un amoureux magnifique… comme, incroyable».

4. Robin Givens a 2 enfants

Selon IMDB, Givens a fait une fausse couche alors qu’il était marié à Tyson, mais est devenue mère de deux garçons.

En 1993, Givens a adopté son premier enfant, Buddy, en tant que mère célibataire. En 1999, elle a donné naissance à un deuxième enfant, William «Billy» Jensen, qui a été engendré par son partenaire de longue date, le joueur de tennis Murphy Jensen, selon People.

5. Robin Givens a récemment réalisé son premier film

Alors que Givens a été devant les caméras en tant que mannequin et actrice pendant des décennies, elle est récemment allée dans les coulisses en tant que réalisatrice. Elle a déclaré à Page Six qu’elle avait trois films en préparation pour Lifetime Network, y compris ses débuts en tant que réalisatrice en 2020, «Ann Rules ‘A Murder to Remember».

Il a également réalisé le film original de BET «Favorite Son», ainsi que plusieurs épisodes de «Riverdale». À propos de sa carrière de réalisatrice, Givens a déclaré au point de vente: “Mon rêve était d’aller travailler et non d’aller me coiffer et me maquiller.”

Ceci est la version originale de Heavy.com

