Robin Gosens a refusé l’opportunité d’échanger le maillot de Cristiano Ronaldo après que l’Allemagne ait battu le Portugal

Robin Gosens a laissé passer l’occasion de demander à nouveau le maillot de Cristiano Ronaldo (.)

Robin Gosens admet qu’il n’a pas pris la peine de demander à nouveau son maillot à Cristiano Ronaldo après l’impressionnante victoire de retour de l’Allemagne contre le Portugal à l’Euro 2020.

L’Allemagne est revenue de l’arrière pour remporter une victoire 4-2 sur le Portugal lors d’une rencontre palpitante du Groupe F à Munich samedi.

Ronaldo a donné une avance rapide au Portugal, mais deux buts contre son camp de Ruben Dias et Raphael Guerreiro ont donné l’avantage à l’Allemagne avant la mi-temps.

Après la pause, Kai Havertz a renforcé l’avantage de l’Allemagne avant que Gosens ne couronne une belle performance individuelle en marquant le quatrième but de son équipe.

Diogo Jota en a retiré un pour le Portugal, mais cela n’a pas suffi à déclencher un renouveau et l’Allemagne a maintenant enregistré sa première victoire du tournoi.

Gosens a été nommé homme du match pour sa performance mais le défenseur de l’Atalanta a choisi de ne pas demander son maillot à Ronaldo après le match suite à son camouflet en 2019.



Robin Gosens a marqué le dernier but de l’Allemagne lors de sa victoire 4-2 sur le Portugal (. via .)

Après que l’Atalanta ait battu la Juventus en quart de finale de la Coppa Italia, Gosens a demandé à échanger des maillots avec Ronaldo, mais le Portugais a simplement dit “non” et s’est éloigné.

“J’étais complètement rougi et honteux”, écrit Gosens dans son autobiographie. « Je suis parti et je me suis senti petit. »



Cristiano Ronaldo a jeté son maillot à la foule après la défaite du Portugal contre l’Allemagne (. via .)

Plus : Cristiano Ronaldo



Mais lorsqu’on lui a demandé s’il avait demandé à Ronaldo une deuxième fois après la victoire de l’Allemagne sur le Portugal, Gosens a déclaré à Sky Sport Italia: “En fin de compte, je n’ai pas demandé le maillot à Ronaldo, je veux profiter de la victoire et de ce soir. Je ne l’ai pas cherché.

“Aux fans d’Atalanta, je dis juste que je les aime et à bientôt.”

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();