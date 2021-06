Robin Gosens est passé du rejet de la police à la « aubaine » du football allemand et s’est vengé de l’icône Cristiano Ronaldo à l’Euro 2020

Lorsque Jurgen Klopp a prétendu être «juste un gars normal de la Forêt-Noire», nous avons tous ri parce qu’il se rendait un mauvais service.

Mais l’une des premières stars de l’Euro 2020 est un Allemand qui peut vraiment prétendre être votre Joe moyen.

Robin Gosens est peut-être l’homme le plus populaire d’Allemagne en ce moment

Il s’appelle Robin Gosens, le seul joueur de l’équipe de 26 joueurs de Joachim Low à n’avoir jamais joué en Bundesliga ou à avoir été produit par l’une de leurs célèbres académies.

Son parcours vers le football de niveau élite est très différent. Après avoir fait l’équivalent allemand des A-Levels, Gosens était dans la même situation que de nombreux jeunes de 18 ans, se demandant quoi faire ensuite.

Il avait bien sûr des capacités de football et, dans sa jeunesse, il a rebondi dans quelques clubs, mais cela n’a pas conduit à grand-chose, donc il jouait l’équivalent du niveau de la ligue du dimanche au moment où il est devenu adulte.

Gosens a brièvement travaillé dans une station-service et a tenté de rejoindre la police, mais a été refoulé en raison d’une différence de taille dans ses jambes.

La perte de la police allemande est le gain de l’équipe allemande de football

Cependant, tout a changé lorsqu’un recruteur de l’équipe néerlandaise de Vitesse a décidé de tenter sa chance.

Il n’a d’abord eu aucun impact aux Pays-Bas, mais une période de prêt impressionnante du côté néerlandais de Dordrecht lui a valu un transfert à Heracles Alelmo en 2015.

Gosens a poursuivi son ascension et a obtenu sa grande chance lorsqu’il a déménagé à Atalanta deux ans plus tard.

Un grand saut, compte tenu de sa «façon de jouer la ligue du dimanche», mais il s’est avéré que ce style faisait de lui et de l’Atalanta de Gian Piero Gasperini le match parfait.

« Si vous jouez pour Gasperini, vous courez et vous vous battez. Bien sûr, vous devez également être un bon footballeur, mais si vous ne vous donnez pas à 100%, vous n’êtes pas dans l’équipe », a écrit Marcus Christenson dans le Guardian.

Gosens faisait partie de l’équipe d’Atalanta qui a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions en 2019/20

Toute cette course, ces combats et ce succès avec l’Atalanta lui ont valu une convocation pour l’Allemagne en août dernier, mais l’expert allemand du football Raphael Honigstein souligne la décision de Low d’essayer un système 3-4-3 en novembre, ce qui a mis Gosens sur la voie de la célébrité Euro 2020.

Gosens a donné un compte rendu décent de lui-même lors de la défaite contre la France, mais était à son meilleur contre les Portugais à Munich.

Il a obtenu un but et une passe décisive tandis que son centre menaçant a directement conduit Ruben Dias à mettre le ballon dans son propre filet. Gosens n’a pas eu de chance de ne pas marquer un autre but avec un bel effort acrobatique mais il n’a pas été accordé en raison d’un hors-jeu plus tôt.

La fin du match l’a vu régler un vieux score, en quelque sorte, avec Cristiano Ronaldo, l’un des grands modernes du football.

Gosens a mené l’Allemagne à la quatrième place en battant le Portugal 4-2

Dans son autobiographie, Les rêves en valent la peine, Gosens se souvient : « Après le match contre la Juventus, j’ai essayé de réaliser mon rêve d’avoir le maillot de Ronaldo.

«Après le coup de sifflet final, je suis allé vers lui, n’étant même pas rendu public pour célébrer. Mais Ronaldo n’a pas accepté. J’ai demandé : « Cristiano, puis-je avoir votre chemise ? »

« Il ne m’a même pas regardé, il a juste dit : ‘Non !’ J’étais complètement rougi et honteux. Je suis parti et je me suis senti petit.

« Vous savez ce moment où quelque chose d’embarrassant se produit et vous regardez autour de vous pour voir si quelqu’un l’a remarqué ? C’est ce que j’ai ressenti et j’ai essayé de le cacher.

Gosens s’est ouvert sur l’humiliation qu’il a ressentie lorsque Ronaldo l’a snobé

Et n’était pas prêt à demander à nouveau au grand homme

Mais après avoir caché Ronaldo et le Portugal, Gosens n’allait pas retomber dans le même piège.

Gosens a déclaré: “Je n’ai pas demandé son maillot à Cristiano Ronaldo parce que je veux profiter de cette victoire et ce soir.”

La performance a lancé la tentative des Allemands de devenir champions d’Europe, mais l’émergence de Gosens a également établi un lien entre la DFB (FA allemande) et les fans, explique l’expert allemand du football Archie Rhind-Tutt.

Il a déclaré à talkSPORT: “En particulier pour l’Allemagne, un pays où la fédération nationale a vraiment eu du mal à cultiver une image terre-à-terre. Tout a été très corporatif au cours des dernières années.

“Robin Gosens a été une aubaine pour eux parce qu’il ressemble à votre type moyen de la rue.

«Il est vraiment terre-à-terre et le fait qu’il a aussi cette façon extrême de jouer la ligue du dimanche, la façon dont il frappe le ballon… même lorsqu’il fait des tacles glissés, il semble avoir le crochet de ce pêcheur pour récupérer le ballon. “

Cela pourrait ressembler à la ligue de dimanche, mais Gosens s’avère extrêmement efficace et pourrait à nouveau jouer lors de la visite de la Hongrie à Munich mercredi soir, en direct sur talkSPORT 2.