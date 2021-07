Robin Gosens explique exactement pourquoi l’Allemagne a échoué à l’Euro

L’Allemagne ayant été expulsée sans cérémonie d’un tournoi majeur pour la deuxième fois consécutive, il est temps pour une introspection majeure. Même les joueurs ne se taisent pas cette fois, car la star du Bayern Munich Thomas Muller a explicitement imputé l’élimination de l’équipe à la mauvaise tactique de l’entraîneur. Il n’est pas le seul à le faire – l’arrière gauche de l’Atalanta, Robin Gosens, ressent exactement la même chose.

S’exprimant sur le podcast de Florian Plettenberg Meine Bayern Woche, Gosens a expliqué où tout s’est mal passé pour les Allemands (cliquez pour tout le fil):

(1/3) ️Robin #Gosens in #MeineBayernWoche : „Ich glaube der größte Punkt, warum es schiefgegangen ist, war, dass wir in jedem Spiel immer zurückgelegen haben. Wir mussten uns immer zurückkämpfen, das geht vielleicht einoder zweimal gut, aber nicht auf Dauer. – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 2 juillet 2021

Je pense que la raison principale pour laquelle cela a mal tourné est que nous étions toujours en retard à chaque match. Nous devions toujours nous battre, cela pouvait marcher une ou deux fois, mais pas sur le long terme. Si vous devez avoir peur d’encaisser un but à chaque fois que vous attaquez, si vous ne faites pas bien certaines choses, alors certaines choses ne conviennent pas. En fait, chaque attaque que nous avons eue contre nous a toujours abouti à un but ou à une situation dangereuse. Il faut nous reprocher de ne pas avoir accédé à ce qui nous aurait aidé à aller loin. Si vous ne gagnez qu’1 match sur 4, vous n’en avez plus droit à la fin de la journée. C’est à quel point nous devons être honnêtes, même si la vérité fait parfois mal.

Ceci est similaire aux critiques de Thomas Muller, où il a tourné en dérision l’approche passive de l’entraîneur envers les matchs. L’Allemagne était passée à la ligne de fond à trois juste avant le tournoi, apparemment pour la stabilité défensive. Cependant, la façon dont l’équipe a joué, ils n’ont même pas pu garder une cage inviolée contre la Lettonie. C’était une décision tactique qui a déconcerté les experts et les fans, et a été critiquée par les entraîneurs et les anciens joueurs. Maintenant, il semble que le vestiaire était également bien conscient des problèmes.

Dans tous les cas, Hansi Flick est l’exact opposé de la défensive, et son équipe du Bayern a réalisé un nombre record de victoires de retour la saison dernière. Peut-être qu’il pourra régler les problèmes signalés par Gosens et Muller, et remettre les Allemands au sommet avant la Coupe du monde. Le talent est incontestablement là, alors attendons et espérons un renouveau de l’Allemagne.