Robin Gosens salue Thomas Müller du Bayern Munich comme « un gars incroyablement bon »

Avec autant de grands noms sur la liste allemande, Robin Gosens ne savait pas exactement à quel point il serait bien accueilli par la liste de stars aux Championnats d’Europe.

Sans surprise, les joueurs vedettes ont rapidement accepté Gosens et la star de l’Atalanta a cité Thomas Müller du Bayern Munich comme l’une des principales raisons pour lesquelles il se sentait si à l’aise.

“J’étais incroyablement heureux d’avoir été si bien reçu par des stars aussi bien établies dans le cercle. Bien sûr, cela m’a également permis de fonctionner plus facilement sur le terrain », a déclaré Gosens à Florian Plettenberg de Sport1 sur son podcast « Meine Bayern-Woche ». «Je pense que si vous vous sentez mal à l’aise et que vous êtes aussi un peu solitaire et que vous ne vous connectez pas avec vos coéquipiers, alors vous ne pouvez pas jouer sur le terrain. En conséquence, cela m’a incroyablement aidé de faire partie de l’équipe dès le premier jour. »

Gosens a découvert qu’il pouvait passer du temps avec Müller sur l’un de ses moments forts personnels.

« Un gars incroyablement bon, sur le terrain, en dehors du terrain. C’était un bon moment que j’ai pu encore apprendre à le connaître », a déclaré Gosens.