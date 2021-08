Robin Gosens veut réaliser le rêve de la Bundesliga

L’ailier de l’Atalanta Robin Gosens a pu montrer son talent lors des Championnats d’Europe cet été.

Alors qu’il aime jouer pour l’Atalanta, l’international allemand veut rentrer à la maison et jouer en Bundesliga, pour – ou contre – le Bayern Munich. Il s’en fiche vraiment.

« Je n’ai jamais caché que mon rêve était de passer en Bundesliga. Je veux et vais certainement réaliser mon rêve », a déclaré Gosens à Sky Germany.

Gosens a déclaré que le package global (sportif + financier) serait plus important qu’un emplacement défini… mais il y a un endroit où il préférerait jouer s’il avait le choix.

«Cela a toujours été la chose la plus importante pour moi. Plus important que l’argent ou quoi que ce soit d’autre. Et que ce soit à Leverkusen, Gladbach ou ailleurs, c’est secondaire. Je veux jouer en Allemagne, je veux me déchirer pour un maillot », a déclaré Gosens. « De préférence, bien sûr, pour le bleu et blanc de Schalke. Mais si ce n’est pas le bleu et le blanc, alors aussi volontiers pour d’autres couleurs, si le projet convient.