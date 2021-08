Robin Haase a battu la joueuse de tennis Borna Gojo lors du tour de qualification de l’US Open

24/08/2021 à 21h00 CEST

Le joueur néerlandais Robin Haase, numéro 219 de l’ATP, remporté en deux heures et quatre minutes par 6 (5) -7 (7), 7-5 et 6-1 joueur de tennis croate Borna gojo, numéro 234 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de l’US Open.

Le Croate a réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis que Haase l’a fait 4 fois. De même, au premier service, le joueur néerlandais a eu une efficacité de 68%, 4 doubles fautes et a obtenu 74% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 66%, a commis 7 doubles fautes et a réussi à gagner 65% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il existe une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs de tennis s’affrontent dans cette phase de la compétition. De même, il est célébré entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.