Robin Koch admet que Leeds a perdu l’élément “surprise” dans les prévisions de saison

Robin Koch a admis que ce sera une saison plus difficile pour Leeds United, bien qu’il ne se contente pas d’assurer la sécurité de la Premier League.

Leeds entamera sa deuxième saison en Premier League samedi midi. Ils rendent visite à leurs rivaux Manchester United pour un premier match passionnant. Le voyage à Old Trafford était à oublier pour eux l’année dernière. Ils n’espèrent donc pas une répétition qui signifierait le début d’une saison difficile.

Après avoir remporté des éloges pour leur classement dans la première moitié de la saison dernière, Leeds pourrait subir plus de pression cette année. Mais pour toute équipe qui s’acclimate à l’élite, la deuxième saison de la division est toujours délicate.

Par exemple, Sheffield United, son compatriote du Yorkshire, s’est également classé neuvième après avoir remporté une promotion avant d’être relégué l’année suivante.

On ne s’attend pas à ce que Leeds suive un tel destin, mais toute ambition de terminer plus haut dans le tableau ne peut que se matérialiser plus tard. Leurs joueurs sont réalistes à cet égard.

Le défenseur Koch, qui a rejoint l’équipe l’été dernier mais n’a pu commencer que 13 matchs de Premier League en raison de problèmes de blessures, sait qu’ils sont prêts pour une saison décisive.

“Je pense que la deuxième année est plus difficile que la première”, a-t-il déclaré. « Nous devons être vraiment bien préparés ; ça va être une saison difficile.

« Nous devons voir comment nous commençons la saison. Je ne pense pas que nous dirons que nous sommes heureux (juste) de rester dans la ligue, mais nous savons que ce sera difficile.

«Je pense que dans le passé, nous avons vu beaucoup de fois de l’expérience d’autres clubs.

« Nous pouvons être satisfaits de notre première saison. Mais je pense que tout le monde regarde maintenant Leeds et se dit : “OK, ils ont vraiment bien fait l’année dernière”. Alors peut-être que nous n’avons pas cette surprise et cela pourrait rendre les choses un peu plus difficiles. »

Les premières indications du potentiel de Leeds pour la saison à venir viendront à Old Trafford. Man Utd est l’un des favoris pour le titre. Mais les Blancos ont bien performé contre certaines des plus grandes équipes l’année dernière, malgré le déroulement de leur dernier voyage à destination de samedi.

Ce sera tout à jouer pour cette fois et Koch pense que ses coéquipiers sont prêts à relever le défi.

“C’est le premier match de la saison, il est donc difficile de dire à quel point nous sommes bien préparés et comment Manchester United s’est préparé”, a-t-il ajouté.

« Je pense que nous avons une bonne pré-saison et tout le monde est prêt à jouer. Manchester United est un match vraiment spécial pour nous, donc nous sommes heureux de commencer.

Koch revient sur l’expérience de l’Euro

Le joueur de 25 ans aura hâte de reprendre après une première saison perturbée dans le West Yorkshire et un été décevant.

Koch faisait partie de l’équipe d’Allemagne qui n’a jamais vraiment démarré à l’Euro 2020. Bien qu’il n’ait joué dans aucun de leurs matchs, il a quand même ressenti une forte déception.

“Pour l’Allemagne, ce n’était pas le meilleur Euro et pour moi aussi, bien sûr, je n’ai joué aucun match”, a-t-il déclaré.

« Mais avant l’Euro, j’ai dû faire face à ma blessure. J’étais heureux d’être impliqué dans l’équipe parce que je n’étais pas sûr après avoir été absent pendant si longtemps. Mais je n’étais pas content du tournoi.

“Après les Euros, vous êtes toujours à la recherche des prochains matchs avec l’équipe nationale et du prochain tournoi, mais aussi des prochains matchs maintenant avec Leeds.”

L’ancien Fribourgeois espère prouver sa valeur dans les prochains mois lors d’une saison décisive pour le joueur et le club.

