Robin Roberts de Good Morning America partage une photo rare de sa petite amie Amber Laign

La présentatrice de Good Morning America, Robin Roberts, a passé ses vacances de Thanksgiving comme beaucoup de gens, profitant de la compagnie de ses amis et de sa famille. Roberts a partagé une jolie photo sur Instagram de sa petite amie de longue date Amber Laign faisant une sieste après la dinde avec leur chien Lukas avec une douce légende.

« Comme vous pouvez le voir, Sweet Amber a apprécié notre festin de Thanksgiving. [Lukas] assommé aussi! » Roberts a écrit. « Je vais l’avoir quand elle se réveillera et verra ça, mais ça vaut le coup! J’espère que vous et tous ceux qui vous tiennent à cœur passez un merveilleux et joyeux Thanksgiving. »

Laign, un massothérapeute agréé, et Roberts se sont rencontrés pour la première fois en 2005 après que des amis communs les aient organisés à un rendez-vous à l’aveugle. Rappelant ce rendez-vous à l’aveugle dans ses mémoires, Everybody’s Got Something, Roberts a écrit qu’elle aimait le fait qu’elle n’avait aucune idée de qui j’étais. Elle suivait rarement le sport, donc elle ne m’a jamais vu sur ESPN, et ses collègues de bureau de l’époque regardaient une autre émission matinale… aïe… La principale chose que nous avons en commun est l’énergie positive. Elle voit le bien en chacun. » Bien que le couple ait entretenu une relation pendant des années, ils n’ont été rendus publics qu’en 2013, lorsque Roberts est sorti dans une publication sur Facebook.

Bien que le couple soit ensemble depuis près de deux décennies maintenant, ils ont surtout gardé leur relation privée. Lorsque Roberts est apparue dans The Ellen DeGeneres Show en 2014, elle a déclaré que Laign « n’aime pas vraiment les projecteurs ». Elle a également parlé de sa décision de sortir dans ce post de 2013, qui est intervenu au milieu de sa bataille contre le cancer. Reconnaissant que sa petite amie préfère une vie plus privée, elle a déclaré : « elle est très, très solidaire et elle a été là à mes côtés à chaque étape. Et c’était en fait la fin de l’année sur mon Facebook et j’avais remercié mon médecins, mes infirmières et ma sœur qui correspondaient parfaitement et j’ai dit [to Amber] Je veux te dire merci. »

Maintenant forte de 16 ans, la pandémie de coronavirus en cours a rapproché Roberts et Laign encore plus. S’adressant à PEOPLE en avril de cette année, l’animateur du GMA a déclaré : « Nous durons maintenant 16 ans. Nous avons passé plus de temps ensemble l’année dernière qu’au cours des 15 années précédentes combinées. Nous n’avons jamais été plus forts. »