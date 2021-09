Robin Williams a aidé Matt Damon à remporter le rôle de Saving Private Ryan ⋆ .

Hollywood peut souvent donner l’impression d’être un petit endroit, et souvent, il s’agit plus de qui vous connaissez que de ce que vous savez. L’histoire de l’industrie du cinéma est pleine de petites coïncidences et de rencontres fatidiques qui se répercutent dans l’industrie pendant des années, et Matt Damon a récemment partagé sa propre histoire.

Quand Steven Spielberg cherchait quelqu’un pour jouer le personnage principal dans Sauver le soldat Ryan, il considérait Damon comme le candidat idéal, mais le jugeait un peu trop mince après avoir perdu 40 livres pour jouer un vétéran accro à l’héroïne dans Courage Under Fire en 1996. Cependant, Robin Williams a fini par jouer l’intermédiaire entre le cinéaste et l’acteur.

Williams et Spielberg sont devenus des amis proches après avoir travaillé ensemble sur Crochet, tandis que le comique et Damon ont tous deux remporté des Oscars pour leur contribution à Good Will Hunting. Dans une nouvelle interview avec GQ, Damon a révélé qu’une invitation à rencontrer le cinéaste légendaire à la demande de Williams était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait fini par obtenir le poste sur Saving Private Ryan.

« Robin a emmené Ben et moi rencontrer Steven parce qu’il savait que ce n’était jamais une mauvaise chose de rencontrer le plus grand cinéaste de tous les temps et combien nous apprécierions cela. Je m’étais mis sur bande et j’avais lu pour le soldat Ryan et je n’avais pas été choisi. Il m’a rencontré en personne et m’a dit “Je pense que je te connais de quelque part”, et j’ai dit: “Eh bien, j’ai fait ce film intitulé Courage Under Fire”.

Et il dit : ‘C’est celui-là. Vous savez, c’est drôle, j’ai dit à ma femme que c’est exactement le type de personne que je veux incarner le soldat Ryan, mais il est trop mince ». Parce que j’avais perdu 40 livres, je jouais un héroïnomane dans Courage Under Fire. Et c’est seulement parce que Robin m’a présenté à lui qu’il a dit : ‘Oh d’accord, non, tu es le genre de gars que je recherche pour ce travail’.