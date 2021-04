Robin Zander de Cheap Trick n’est pas d’accord avec Paul Stanley sur la sortie de la nouvelle musique: «  Nous faisons des disques pour nous-mêmes  »

Dans une nouvelle interview avec « Le podcast Jeremy White », ASTUCE BON MARCHÉ chanteur Robin Zander a été invité à peser sur un commentaire récent de EMBRASSER chanteur Paul Stanley sur le fait qu ‘ »il n’y a pas de vraie récompense » dans les groupes de rock classique faisant de la nouvelle musique, les fans préférant entendre les tubes.

Sandre a déclaré: « Je pense que la différence est que nous faisons des disques pour nous-mêmes, pas nécessairement pour les fans et tout. Nous avons toujours fait des disques pour nous-mêmes. Je pense que si nous arrêtions de faire des disques et arrêtions d’écrire des chansons, nous arrêterions probablement. C’est le point, c’est la façon dont nous voyons les choses. Paul, il allait bientôt se reposer sur ses lauriers et aller jouer et encaisser. Mais je ne ressens pas ça – c’est tout. «

RobinLes derniers commentaires de ce dernier font écho à ceux qu’il a tenus en novembre dernier lorsqu’il Télévision AXSde « À la maison et social avec »: « Nous avons fait beaucoup de disques, et nous continuons juste à faire des disques – pour nous-mêmes principalement, mais aussi pour nos fans immédiats qui nous tiennent toujours. C’est quelque chose, je pense, qui est notre pierre angulaire; ça nous fait avancer … Et je crois que nous faisons toujours des disques de qualité. Si nous ne le faisions pas, nous ne le ferions probablement plus. «

ASTUCE BON MARCHÉ sortira son 20e album studio, « Dans un autre monde », le 9 avril via BMG.

La composition actuelle du groupe comprend trois de ses membres d’origine: Sandre, guitariste Rick Nielsen et bassiste Tom Petersson. Le batteur Bun E. Carlos a arrêté de tourner avec le groupe en 2010 et a été remplacé par Nielsenfils de Daxx.

Fondée en 1974, ASTUCE BON MARCHÉ sont une institution américaine incontestable, appréciée dans le monde entier pour leur marque de pop rock ‘n’ roll instantanément identifiable et extrêmement influente. Le groupe est de véritables pionniers avec une série inégalée d’airs classiques certes, de « C’est une pute », «California Man» et « Police de rêve » à « Abandon », « Je veux que tu me veuilles » et le single n ° 1 mondial « La flamme ».

ASTUCE BON MARCHÉLa carrière de près de cinq décennies leur a valu plus de 40 certifications internationales d’or et de platine, une myriade de prix et d’honneurs de l’industrie, des apparitions sur plus de 20 bandes sonores de films et des ventes totales de disques dépassant largement les 20 millions.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).