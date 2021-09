Robinho, Pato, Balotelli ou Adu, l’autre Vinicius qui n’a pas triomphé

in

23/09/2021 à 01h54 CEST

pari

Vinicius Jr. vit l’un de ces moments dont rêve tout footballeur au cours de sa carrière. Il est devenu le titulaire incontesté du Real Madrid, fait peur aux défenses rivales, reçoit des ovations du Bernabéu et marque même des buts. Ce qui était son grand défaut jusqu’à il n’y a pas si longtemps, est maintenant devenu une marque de fabrique qui l’a amené à battre son record de buts en championnat avec cinq buts en seulement six jours. Peu de gens doutent désormais du Brésilien, mais il faut se demander ce qu’il serait advenu de sa carrière si Kylian Mbappé était arrivé cet été.

L’ailier de 21 ans dispute sa troisième saison en tant que joueur blanc et il semble que ce soit sa confirmation. D’autres ne peuvent pas dire qu’ils ont eu une telle chance, ou patience, comme celle que le Real Madrid a prêtée à Un Vinicius qui commence maintenant à distribuer des dividendes, gardant ces 45 millions d’euros qui ont été payés pour sa signature encore bon marché. Passons maintenant en revue les carrières d’autres attaquants qui ont beaucoup promis quand ils étaient jeunes, mais qui n’ont pas atteint le niveau qu’on attendait d’eux.

Robinho

Pour beaucoup, cet ailier brésilien était le premier Vinicius. Ses débuts, avec 21 ans contre Cadix, l’ont placé au sommet du football espagnol à une époque dominée par Ronaldinho. Robinho avait une énorme capacité à déjouer ses adversaires, même s’il a échoué lorsque la pression s’est imposée dans la définition et surtout dans le leadership. C’était peut-être un joueur très similaire à Vini en termes de talent en slalom, mais en plus de cela, il avait plus de buts. Il a fait ses adieux au Real Madrid après trois saisons et 35 buts en l’ayant séduit par l’argent de Manchester City. Il n’a jamais tenu ses promesses lors de sa première soirée à Carranza, même s’il est vrai que Ronaldinho a placé la barre très haut pour lui.

Canard

Il est devenu le maître de Milan à seulement 17 ans, marquant neuf buts à ses débuts en Serie A. Son évolution s’est poursuivie sur la bonne voie jusqu’à ses 21 ans lorsque les blessures et la nuit lombarde ont fait que son jeu n’a pas atteint les attentes qu’il avait suscitées. dans sa carrière. Pato était très talentueux, il était très rapide et avec un grand sens de l’odorat, mais il s’est perdu en cours de route. Ce n’est qu’au Brésil qu’il a de nouveau redressé sa carrière pour que Chelsea lui donne une seconde chance qu’il a jetée par-dessus bord en Europe. A Villarreal, il a laissé de bons sentiments en un tour, mais cela a servi à lui faire peur et à signer un contrat en Chine pour continuer à engraisser un portefeuille qui a fait l’objet d’études pour tout ce qui a été volé.

Balotelli

Supermario était un autre talent prématuré incompris. L’Italien a été le grand espoir de l’Inter Milan pendant des années. Puis il a admis qu’il était vraiment de Milan pour se rendre en Premier League où il a échoué à Manchester City et dans un Liverpool qui a dépensé une grande partie de l’argent que Luis Suárez est entré pour le signer. Bien sûr, après avoir échoué, il a de nouveau progressé, bien que dans des ligues mineures comme celle de France où il est passé de 26 buts en une saison avec Nice et aucun la suivante. Il parcourt actuellement la Turquie et cherche à relancer sa carrière pour décrocher un dernier gros contrat lucratif.

Freddy Adu

Le nouveau Pelé était un échec complet. Il a fait ses débuts à l’âge de 14 ans dans la MLS, battant toutes sortes de records précoces. En Europe tous les grands ont suivi la piste et il a débarqué à Benfica alors qu’il venait d’atteindre l’âge de la majorité à la recherche d’initier tous les rapports techniques qu’on avait eus sur lui depuis son enfance. Adu s’est avéré être un véritable fiasco et a commencé à être prêté à des clubs qui ont dû le voir de leurs propres yeux comme l’AS Monaco, Os Belenenses, Aris de Thessalonique ou le turc Rizespor. L’attaquant n’est pas revenu jouer pour Benfica et finalement en 2011, il est retourné aux États-Unis à la recherche de redresser sa carrière. Depuis lors, il est connu comme bowling temporaire dans des ligues telles que serbe, finlandaise, brésilienne ou suédoise. Un jouet cassé à part entière.