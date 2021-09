Robinhood cherche à rivaliser avec Coinbase avec l’annonce d’un portefeuille de crypto-monnaie ZyCrypto

Publicité





Robinhood a annoncé son expansion dans les portefeuilles de crypto-monnaie qui permettront aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies dans et hors de l’application. La plate-forme a déclaré que cette fonctionnalité ne serait disponible que pour certains clients. La décision de Robinhood de se lancer dans les portefeuilles le mettrait potentiellement en concurrence avec l’échange de crypto-monnaie, Coinbase.

Le courtage public Robinhood est sur le point d’expérimenter des portefeuilles de crypto-monnaie avec certains utilisateurs après avoir multiplié les appels à la plate-forme pour les intégrer. Cette décision est intervenue après un pic d’activité de crypto-monnaie sur la plate-forme et maintenant, la classe d’actifs contribue à plus de 50% des revenus de Robinhood.

Bienvenue, Portefeuilles de crypto-monnaie

Les actions de Robinhood ont grimpé de 10,9% après l’annonce que la société testait des portefeuilles de crypto-monnaie. Dans un article de blog, Robinhood a déclaré que la fonctionnalité sera disponible pour certains clients sélectionnés à partir du mois prochain et que cet ajout permettra aux utilisateurs d’envoyer, de recevoir et de déplacer des crypto-monnaies dans et hors de l’application Robinhood. Cette décision aura pour effet de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs actifs, car le courtier avait déjà été critiqué pour avoir donné une exposition aux utilisateurs mais n’a pas offert la propriété des jetons.

S’adressant à CNBC, Aparna Chennapragada, chef des produits, a déclaré que Robinhood n’étant pas le premier sur le marché, il adoptera une approche prudente. « Nous aurons quelques clients qui entreront, itérerons sur le produit, obtiendrons les commentaires des clients, puis nous développerons à partir de là », a-t-elle déclaré.

Lorsque la fonctionnalité sera lancée, les utilisateurs de la plate-forme pourront consolider leurs jetons en un seul compte offrant un plus large éventail d’options aux clients. La société a déclaré que le nouveau portefeuille sera doté de fonctionnalités de sécurité telles que l’authentification multifacteur et la vérification d’identité. Chennapragada a également ajouté que le mouvement “est complètement aligné” avec les régulateurs, signalant une navigation en douceur à venir.

Nouveaux rivaux sur le bloc

Les bourses de crypto-monnaie basées aux États-Unis comme Kraken et Coinbase proposent déjà des portefeuilles de crypto-monnaie à leurs clients. L’introduction de la fonctionnalité par Robinhood est sur le point de prendre une part de marché contrôlée par Coinbase compte tenu de ses métriques impressionnantes. La société n’a fait une incursion dans les crypto-monnaies qu’il y a trois ans et compte déjà plus de 18 millions de clients avec 9,5 millions de crypto-monnaies échangées au premier trimestre de l’année.

Le trading sans frais de Robinhood peut inciter certains utilisateurs de Coinbase à passer à la plate-forme lorsque la fonctionnalité de portefeuille sera déployée. Le plan de Coinbase pour une plate-forme de prêt a été abandonné après les menaces d’une bataille juridique par la SEC, mais l’échange a toujours des offres qui aideront à conjurer la concurrence potentielle.

