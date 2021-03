Robinhood cible une activité commerciale étendue de crypto-monnaie

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a déclaré que la société s’efforçait d’augmenter son service de trading de crypto-monnaie.

Dans une discussion au coin du feu publiée jeudi sur le compte YouTube du courtier, Tenev a discuté de son intention de mettre à niveau ses effectifs et d’ajouter plus de paires de crypto-trading. Détaillant les plans en cours, le chef Robinhood fit remarquer:

«Autant les gens me dérangent à ce sujet sur les réseaux sociaux, autant je dérange notre équipe de crypto et nos ingénieurs logiciels. Nous allons essayer de faire cela aussi vite que possible. Et nous verrons. Nous pourrions ajouter de nouvelles pièces en cours de route. «