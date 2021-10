Robin des Bois

Robinhood cite des mesures ou des politiques réglementaires envers la cryptographie comme un risque commercial lors du dépôt

AnTy10 octobre 2021

La société a déclaré que les transactions cryptographiques représentaient 41% de ses revenus au deuxième trimestre et qu’il s’agissait d’une « période record » pour les transactions cryptographiques sur Robinhood, mais a averti que ce niveau « pourrait ne pas se produire à l’avenir ».

Robinhood a répertorié l’intervention réglementaire dans le commerce de crypto-monnaie comme un risque pour son entreprise dans un dossier modifié cette semaine où il cherche à accélérer l’approbation de la vente d’actions aux actionnaires.

La maison de courtage basée en Californie a souligné les commentaires du président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, sur l’évaluation des marchés des devises numériques et l’examen du système de paiement pour les flux d’ordres – un accord entre les sociétés de négoce et les maisons de courtage, dans son dossier.

Le paiement des flux d’ordres sur les transactions d’actions et d’options qui pourraient également être critiqués par la SEC est un autre flux critique des revenus de l’entreprise.

« Le paysage réglementaire impliquant les crypto-monnaies évolue constamment et est sujet à changement », a déclaré Robinhood dans le dossier.

La société a poursuivi en disant que les futures actions ou politiques réglementaires pourraient même limiter ou restreindre l’utilisation, la garde ou le commerce des crypto-monnaies. Cela affecte la capacité de l’entreprise à ajouter de nouvelles cryptos à sa plate-forme et à maintenir celles actuellement prises en charge sur la plate-forme.

« De telles actions ou politiques réglementaires futures peuvent réduire la demande de trading de crypto-monnaie et peuvent réduire considérablement nos revenus dérivés des remises sur les transactions en termes absolus et en proportion de nos revenus totaux, ce qui pourrait affecter négativement nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation. . «

Selon Robinhood, les lois et règlements sur les valeurs mobilières et les matières premières, qui peuvent être « sujets à contestation », peuvent s’appliquer à certaines entreprises de crypto-monnaie.

La société a également noté que les transactions cryptographiques représentaient 41% de ses revenus au deuxième trimestre et qu’il s’agissait d’une « période record » pour les transactions cryptographiques sur Robinhood. « Ce niveau d’activité commerciale pourrait ne pas se produire à l’avenir », a-t-il ajouté.

Adoption croissante

La pièce de monnaie originale Dogecoin, en particulier, représente la majorité des transactions cryptographiques de Robinhood. Maintenant, les passionnés d’une autre pièce de monnaie pour chien appelée pièce Shiba Inu (SHIB) exhortent également la société à répertorier le jeton. Une pétition sur Change.org appelant l’application de trading à ajouter la crypto-monnaie sur sa plate-forme a dépassé les 200 000 signatures.

Au cours de la première moitié de cette semaine, la pièce SHIB a bondi d’environ 325% en valeur à 0,000035 $ et se négocie actuellement à 0,00002663 $.

La pétition a déclaré que l’ajout de Dogecoin à Robinhood a été un succès, et que Shiba Inu étant une « pièce de monnaie similaire avec un potentiel réel », ce serait également un bon ajout. La pièce est déjà disponible sur certains des principaux échanges, notamment Binance, Coinbase et Huobi.

« Encourageons Robinhood à être la première maison de courtage traditionnelle à monter dans ce train », lit-on dans la pétition.

En attendant, le concours Robinhood Public.com permettra bientôt à ses utilisateurs d’échanger également des cryptos. L’application de trading Public.com prévoit d’offrir progressivement le trading de Bitcoin, Ether, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Ethereum Classic, Dash et Zcash, au cours des prochaines semaines, a déclaré la société dans un communiqué.

Apex Crypto fournira des services d’exécution et de conservation pour la fonction de crypto-trading de la société. Les New-Yorkais ne pourront pas échanger d’actifs numériques dans l’application tant qu’Apex Crypto n’aura pas obtenu sa BitLicense dans l’État.

