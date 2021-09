Robinhood commence à tester un portefeuille crypto | Invezz

La société américaine de services financiers Robinhood teste un portefeuille crypto qui permettra aux clients d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC/USD). Un rapport a annoncé cette nouvelle le 20 septembre, citant de nouvelles fonctionnalités dans la version bêta de l’application iPhone de la société. Le logiciel comporterait une image cachée, affichant une page de liste d’attente pour les utilisateurs qui se sont inscrits pour une fonction de portefeuille crypto.

Selon le rapport, l’application dispose également d’un code qui fait référence aux transferts cryptographiques. Ce portefeuille permettrait aux utilisateurs d’utiliser de manière transparente diverses devises numériques sans avoir à les convertir en dollars. En plus de cela, les utilisateurs bénéficieront d’une sécurité supplémentaire pour leurs actifs en les protégeant avec une clé privée et une authentification à deux facteurs (2FA).

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Démontrant que les clients de Robinhood attendaient avec impatience que la plate-forme lance un portefeuille crypto, l’action de la société (HOOD) a bondi de 2,1% à la suite de cette nouvelle pour atteindre 41,54 $. Cependant, le titre a perdu sa dynamique haussière depuis lors et est retombé à 40,70 $ au moment de la rédaction. Néanmoins, HOOD est en hausse de 16,89 % depuis le début de l’année, la plupart de ces gains étant intervenus après que la société a procédé à un premier appel public à l’épargne en juillet.

Bien que Robinhood permette actuellement aux utilisateurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies de premier plan, telles que BTC, Ethereum (ETH / USD) et Dogecoin (DOGE / USD), cette décision leur permettrait de gérer tous leurs avoirs via un portefeuille intégré à l’application. Avec cette initiative, Robinhood rejoindra d’autres sociétés, telles que Coinbase et Gemini, qui proposent déjà des crypto-monnaies.

La communauté DOGE a exigé le portefeuille crypto

Selon Vladimir Tenev, PDG de Robinhood, les développeurs de l’entreprise ont longtemps privilégié l’ajout d’un portefeuille crypto à l’application Robinhood. Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société, Tenev a noté que les passionnés de DOGE, en particulier, exigeaient la fonction de portefeuille crypto.

Expliquant pourquoi l’entreprise a mis du temps avant de commencer à travailler sur le portefeuille cryptographique, Tenev a déclaré :

La capacité de déposer et de retirer des crypto-monnaies est compliquée à faire avec l’échelle, et nous voulons nous assurer que cela est fait correctement et correctement.

La société n’a pas encore indiqué quand le portefeuille crypto sera mis en ligne, mais le support et les tests intégrés à l’application indiquent que le lancement pourrait arriver bientôt.

Cette nouvelle intervient après que Robinhood a révélé que son activité de cryptographie représentait environ 41% de son chiffre d’affaires net au deuxième trimestre 2021. 41% représentaient 233 millions de dollars, et les transactions DOGE représentaient 62% de ce montant. Cela explique peut-être pourquoi la société donne la priorité aux demandes de la communauté derrière la cryptographie inspirée des mèmes.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent