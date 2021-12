Robinhood Crypto Beta, FTX Challenge, Bitcoin Miners Bet Big, Entrées BTC ETF + Plus d’actualités

Obtenez votre petit résumé quotidien des actualités sur les crypto-actifs et la blockchain en recherchant les histoires qui passent inaperçues dans les actualités crypto d’aujourd’hui.

________

L’actualité des adoptions

L’application d’investissement Robin des Bois ont annoncé qu’ils lanceraient leurs portefeuilles crypto dans leur phase bêta à la mi-janvier 2022, qui seront déployés auprès de milliers de clients en liste d’attente. Ils ont ajouté qu’ils avaient vu 1 million d’inscriptions sur la liste d’attente en moins de 30 jours et, au moment de l’annonce, plus de 1,6 million de personnes s’étaient inscrites pour des portefeuilles.

FTX demande aux banques de tendre la main et d’explorer la possibilité d’accepter des pièces stables en échange d’une récompense de 1 million de dollars. L’échange a déclaré qu’il explorait la formation de relations avec des banques dans différentes régions pour permettre aux utilisateurs d’avoir « des dépôts et des retraits quasi instantanés et quasi gratuits » via des pièces stables.

Actualités minières

Marathon numérique a accepté d’acheter 78 000 mineurs Antminer S19 XP Bitcoin (BTC) à Bitmain pour 879,1 millions de dollars. Au total, 13 000 machines doivent être livrées chaque mois de juillet à décembre 2022.

Exploitation minière GEM , une société minière BTC basée en Caroline du Sud, aux États-Unis, a déclaré avoir déployé une flotte de 13 118 mineurs actifs produisant 6,5 BTC par jour. La société a également confirmé des commandes d’achat entièrement financées, avec hébergement, pour 19 000 autres machines, toutes prêtes à être activées d’ici la fin de 2022. La société a déclaré avoir extrait 560,9 BTC depuis février 2021.

Nouvelles d’investissement

Le fond cotée en bourse ProShares Bitcoin Strategy (ETF) a levé plus de 40 millions de dollars jusqu’à présent en décembre, sa troisième injection mensuelle consécutive, selon les données compilées par Bloomberg. En outre, les investisseurs ont ajouté 6,5 millions de dollars au Stratégie ETF Valkyrie Bitcoin depuis fin novembre, également son troisième mois consécutif d’entrées, selon le rapport.

Actualités réglementaires

Un nouveau projet de loi sur la politique de défense des États-Unis de 768 milliards de dollars a supprimé les « crypto-monnaies » du libellé de la stratégie nationale américaine contre le terrorisme et la contrebande, selon Forbes. Cette position politique semble minimiser les inquiétudes concernant les technologies émergentes ou centrées sur la technologie, a-t-il ajouté.

Nouvelles du NFT

Partenaires E11EVEN , la marque à l’origine de la célèbre discothèque du centre-ville de Miami, a acheté le jeton non consommable (NFT) Ape # 11 auprès de Singe ennuyé Yacht Club pour ETH 99 (396 000 USD au moment de la transaction). Le NFT montre un singe vêtu d’une robe rouge, avec une couronne de laurier et fumant une cigarette. Le portefeuille Phantom (SOL) de Solana a abandonné son projet de vendre des invitations NFT coûteuses pour sa version bêta d’iOS après avoir reçu de vives critiques de la communauté selon lesquelles il réduisait effectivement les personnes avec des laissez-passer d’accès de 1 600 $. Il a déclaré qu’il reverserait le produit de la monnaie désormais annulée à des œuvres caritatives, mais les laissez-passer d’accès seront remplacés par une invitation bêta « gratuite » pour 1 000 personnes, une forte diminution par rapport aux 7 000 jetons non fongibles prévus.

Nouvelles du métaverse

L’émetteur de l’ETF, ProShares, demandé un ETF axé sur le métaverse avec la Securities and Exchange Commission de États-Unis (SEC). Le « Metaverse Topic ETF » suivrait la performance de l’indice Metaverse Topic de Solactive, qui comprend des sociétés exposées à l’industrie du métaverse.

Actualités juridiques

Les avocats du magnat de la crypto australien Greg Dwyer de l’échange de crypto BitMEX ont convaincu un juge américain de retarder le procès de Dwyer pour violation des lois bancaires parce qu’il avait moins de temps pour se préparer à la procédure après avoir combattu l’extradition des Bermudes, selon le Sydney Morning Herald.