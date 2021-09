Robinhood lance enfin des portefeuilles crypto

tldr; Robinhood lancera des portefeuilles crypto le mois prochain. Les premiers clients commenceront à tester les portefeuilles cryptographiques sur Robinhood le mois prochain, et nous partagerons régulièrement leur expérience et leurs commentaires sur notre blog et Twitter afin que vous puissiez suivre et avoir un aperçu de ce que nous construisons. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur la liste d’attente pour être parmi les premiers à y accéder.

*Ce résumé est généré automatiquement par un bot et n’est pas destiné à remplacer la lecture de l’article d’origine. Comme toujours, DYOR.*