Robinhood lance la liste d’attente du portefeuille Bitcoin – Trustnodes

Robinhood a confirmé qu’ils déployaient un portefeuille crypto avec le courtier fintech lançant une liste d’attente pour ceux qui souhaitent se joindre. Ça disait:

“À partir du mois prochain, les premiers clients commenceront à tester les portefeuilles crypto sur Robinhood… Après cela, nous continuerons à déployer l’accès à de plus en plus de clients via notre liste d’attente.”

Alors que leurs quelque 25 millions de clients peuvent actuellement échanger des cryptos majeurs sur l’application, ils ne peuvent ni déposer ni retirer de bitcoin.

“La capacité de déposer et de retirer des crypto-monnaies est difficile à faire avec l’échelle, et nous voulons nous assurer que cela est fait correctement et correctement”, a déclaré précédemment le directeur général de Robinhood, Vlad Tenev.

Ils commencent maintenant lentement à le mettre à la disposition du public, ce qui pourrait augmenter la concurrence pour Coinbase, Kraken ou d’autres portefeuilles et échanges cryptographiques, tout en augmentant l’infrastructure pour détenir physiquement le bitcoin.

Ils ne précisent pas quels cryptos seront disponibles initialement, mais au cours de leur dernier trimestre, le trading de crypto a représenté 41% de son chiffre d’affaires net, soit environ 233 millions de dollars.

Faire des cryptos une grande partie de leurs opérations, la société déclarant que la disponibilité du nouveau portefeuille peut dépendre de l’approbation des régulateurs de certains États.

