Robinhood lance son nouveau système de portefeuille crypto

La plateforme de trading numérique Robinhood dévoile une nouvelle gamme de portefeuilles crypto. La société s’est fortement lancée dans l’espace de la monnaie numérique au cours des dernières années et chercherait à capitaliser sur sa nouvelle popularité dans le domaine.

Robinhood fait avancer sa division crypto

Les portefeuilles seront déployés par phases. Au début, ils ne seront disponibles que pour certains clients, bien que Robinhood ait déclaré que si les choses fonctionnaient en conséquence, les portefeuilles seraient ensuite proposés aux commerçants généraux. Les portefeuilles sont conçus pour donner aux clients un peu plus de contrôle sur leurs actifs. Ils peuvent utiliser leurs portefeuilles pour échanger, envoyer et recevoir des crypto-monnaies.

Suite à la nouvelle, les actions de Robinhood ont augmenté de cinq pour cent. Les portefeuilles font suite à des plaintes directes de commerçants de crypto Robinhood, en particulier de ceux qui se livrent à des transactions Doge. Plusieurs ont affirmé que bien que la société donne finalement une exposition au marché de la cryptographie, les commerçants ne possèdent pas réellement les devises qu’ils achètent.

Aparna Chennapragada, chef de produit de Robinhood, a expliqué dans une interview :

Nous ne sommes pas les premiers sur le marché. Nous avons pris notre temps pour nous assurer que nous construisons cela dans une approche progressive. Nous aurons quelques clients qui entreront, itérerons sur le produit, obtiendrons les commentaires des clients, puis nous développerons à partir de là.

Les clients qui participeront initialement à la période de test du système de portefeuille utiliseront les produits et fourniront leurs commentaires sur Twitter et le blog Robinhood. En fonction des commentaires des gens, l’équipe s’efforcera de modifier et de perfectionner le portefeuille à partir de là, après quoi elle passera probablement par une deuxième période de test.

Une fois cette opération terminée, les clients pourront s’inscrire sur une liste d’attente de portefeuille.

Robinhood a lancé ses options de trading crypto il y a environ trois ans. On peut soutenir que 2021 a été l’année la plus importante pour l’entreprise dans la mesure où Robinhood a suscité une controverse sur sa réaction aux hausses de prix Doge et Bitcoin qui se sont produites en janvier. Pendant ce temps, les deux actifs ont connu des pics importants sur des périodes relativement courtes.

Une grande année pour l’entreprise

Affirmant qu’il cherchait à protéger ses clients contre d’éventuelles manipulations, Robinhood a veillé à ce que toutes les transactions dans ces domaines s’arrêtent, ce qui a finalement mis en colère les clients qui ont ensuite affirmé qu’ils étaient incapables de profiter des hausses de prix et de réaliser des bénéfices. Un procès a ensuite été engagé par plusieurs commerçants.

Cela n’a pas empêché la société d’aller de l’avant avec d’autres projets, car Robinhood a annoncé plus tard qu’elle allait étendre sa division de crypto-monnaie et qu’elle deviendrait publique. La croissance de son département de cryptographie intervient à un moment où Gary Gensler et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont annoncé un programme qui chercherait à appliquer des réglementations cryptographiques plus strictes afin que les traders puissent être protégés de la volatilité qui serait associée aux actifs numériques.

