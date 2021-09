Robinhood lancera les portefeuilles crypto le mois prochain, voici ce que vous pouvez en faire

La société de courtage multi-actifs cotée au Nasdaq, Robinhood Markets Inc, a annoncé que Crypto Wallet sera intégré à son application et sera déployé dès le mois prochain. Selon un article de blog publié mercredi, la plateforme de trading, réputée pour ses modèles de trading sans commission, a déclaré que les tests des nouveaux portefeuilles cryptographiques seraient d’abord ouverts à un certain nombre d’utilisateurs.

La société a déclaré que les expériences des testeurs seraient partagées et utilisées pour remodeler le développement du portefeuille. D’autres utilisateurs seront notamment intégrés en cours de route sur la base d’une liste d’attente qui est désormais ouverte à tous les utilisateurs éligibles pour sauter le long de la ligne.

Fonctionnalités du portefeuille Robinhood proposé

Les portefeuilles numériques sont souvent conçus avec la capacité de servir de bouclier de stockage pour les crypto-monnaies. Beaucoup sont construits avec des fonctionnalités supplémentaires qui offrent des fonctionnalités accrues pour les actifs stockés. Le portefeuille crypto Robinhood s’inspirera de ce modèle, mais offrira beaucoup plus de convivialité aux utilisateurs.

Avec le portefeuille, les utilisateurs seront autorisés à entrer et sortir leurs devises numériques en quelques étapes simples. Selon Robinhood, les utilisateurs pourront également envoyer leur crypto à d’autres adresses de portefeuille tout en pouvant également recevoir des crypto-monnaies prises en charge sur leur compte Robinhood. La fonctionnalité est un grand détour par rapport au système antérieur de l’entreprise où le mouvement de la cryptographie est unidirectionnel, c’est-à-dire qu’une fois les pièces entrées, il est impossible de les dépenser ou de les envoyer à des adresses de portefeuille tiers.

La société a été critiquée pour ce modèle lorsqu’elle a été accusée de restreindre le commerce de Dogecoin (DOGE) en avril. Cela a peut-être contribué à la décision de permettre le mouvement bidirectionnel des actifs numériques pris en charge.

Une capacité supplémentaire du portefeuille est sa capacité à aider les utilisateurs à consolider leurs avoirs cryptographiques dans un seul compte. Cela permet une surveillance efficace du portefeuille de l’utilisateur parmi d’autres fonctionnalités qui seront activées dans un avenir pas trop lointain.

Crypto alimentant la croissance de Robinhood

Alors que Robinhood est largement présent dans l’offre d’autres produits financiers majeurs tels que la négociation d’actions fractionnée, les crypto-monnaies alimentent sans doute la croissance de l’entreprise. Selon la révélation de la fonctionnalité de portefeuille crypto à venir, le type ou le nombre de crypto-monnaies qui seront prises en charge n’a pas été connu.

