Robin des Bois

Robinhood met en garde contre un ralentissement des revenus et la croissance de nouveaux clients en raison de la crypto-monnaie et de la saisonnalité

L’application de négociation d’actions populaire recherche une valorisation boursière pouvant atteindre 35 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse et tentera de vendre ses actions dans une fourchette de 38 $ à 42 $ par action. Sur FTX, « HOOD » se négocie actuellement à un peu moins de 44 $, contre plus de 120 $ fin mars.

Robinhood a mis en garde contre un ralentissement potentiel des revenus de trading et de nouveaux clients en raison d’une décélération des investissements de détail, en particulier dans les crypto-monnaies.

Cela a du sens étant donné que plus tôt cette année; la société californienne avait déclaré 34% de ses revenus uniquement à partir de Dogecoin (DOGE), l’une des sept crypto-monnaies disponibles sur la plate-forme.

À l’époque également, il avait déclaré que si la demande de Dogecoin diminuait ou n’était pas remplacée par une nouvelle demande pour d’autres cryptos disponibles sur sa plate-forme, cela pourrait “affecter négativement” son fonctionnement et sa situation financière.

« Nous prévoyons que nos revenus pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2021 seront inférieurs à ceux du trimestre clos le 30 juin 2021, en raison de la baisse des niveaux d’activité de négociation par rapport aux niveaux record d’activité de négociation, en particulier en crypto-monnaies, au cours des trois mois clos le 30 juin 2021, et la saisonnalité attendue », a déclaré Robinhood dans un prospectus modifié publié lundi.

L’application de négociation d’actions estime les revenus du deuxième trimestre entre 546 millions de dollars et 574 millions de dollars, soit une augmentation de 129% par rapport aux 244 millions de dollars du 2T20. La crypto représente 17% de ses revenus, tandis que le trading d’options représente environ 38%.

Robinhood a également déclaré qu’il prévoyait que le taux de croissance des nouveaux clients serait inférieur au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre “en raison de l’intérêt exceptionnellement fort pour le trading, en particulier pour les crypto-monnaies, que nous avons connu au cours des trois mois clos le 30 juin 2021, et de la saisonnalité dans l’ensemble activités commerciales.

Au deuxième trimestre, l’application devrait avoir 22,5 millions de comptes financés, ceux liés à un compte bancaire, contre 18 millions au premier trimestre.

Le pionnier du libre-échange recherche une valorisation boursière pouvant atteindre 35 milliards de dollars lors de son prochain appel public à l’épargne (IPO), contre 11,7 milliards de dollars en septembre. Il tentera de vendre sa part dans une fourchette de 38 $ à 42 $ par action (55 millions d’actions au total).

Robinhood envisage de négocier sur le Nasdaq sous le symbole HOOD. Ses contrats de pré-IPO se négocient déjà sur la plateforme de dérivés cryptographiques FTX. Actuellement, il se négocie un peu moins de 44 $, contre plus de 120 $ fin mars.

Goldman Sachs, JPMorgan et Citigroup sont les principaux souscripteurs de la transaction.

Les concurrents de Robinhood comprennent des startups comme Webull et Sofi et des géants comme Charles Schwab, qui a une capitalisation boursière de 130 milliards de dollars, 26 milliards de dollars Interactive Brokers et Fidelity.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.