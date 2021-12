Robinhood prévoit de déployer la version bêta de la fonctionnalité Crypto Wallet en janvier 2022

L’application de crypto-monnaie et de négociation d’actions Robinhood a déclaré qu’elle commencerait la phase bêta des portefeuilles de crypto-monnaie à la mi-janvier 2022, au cours de laquelle les clients sur la liste d’attente pourront déposer et retirer Bitcoin, Ether, Dogecoin et autres jetons.

Tel que rapporté par Blockchain.News le 11 novembre, Robinhood Markets a annoncé que 1,6 million de personnes sont sur la liste d’attente pour son portefeuille de crypto-monnaie.

En septembre, la plate-forme de négociation financière sans commission Robinhood a effectué un test discret des nouvelles fonctionnalités du portefeuille crypto pour ses clients, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies.

Robinhood a utilisé dogecoin pour le premier transfert alpha le 22 novembre. Au cours de sa première génération de tests, Robinhood a reçu des commentaires précieux de la part des clients qui l’aideraient à apporter des améliorations au stade bêta afin de fournir davantage de services de première classe.

Selon les documents officiels, la version bêta publiée cette fois a la sécurité comme objectif principal ; la clarté des coûts réseau/gaz ; et l’amélioration de l’éducation.

Certaines fonctionnalités de sécurité supplémentaires seront également introduites, telles que l’authentification multifacteur.

La clarté des tarifs du gaz permet aux utilisateurs d’obtenir rapidement des informations relatives aux transactions en chaîne selon une méthode simple et facile à comprendre. De plus, il n’y a toujours pas de commission sur les transactions de crypto-monnaie.

Ils fournissent également un contenu éducatif initial pour aider les utilisateurs à comprendre le processus de transfert de crypto-monnaie à tout moment et pour expliquer des termes professionnels tels que « frais de réseau » et « ID de transaction ».

Robinhood a expliqué que :

« Alors que certains disent que 2021 est l’année où les crypto-monnaies se sont généralisées, la vérité est que la plupart des gens se familiarisent encore avec la classe d’actifs et comment naviguer dans la blockchain. »

Il y a un demi-mois, Robinhood a annoncé le 14 décembre l’acquisition de Cove Markets, une plateforme de trading cross-exchange, en rejoignant Robinhood crypto.

Cove Markets est une plate-forme API qui permet aux utilisateurs de négocier sur plusieurs bourses centralisées et de gérer des données financières agrégées, ce qui permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs comptes cryptés.

