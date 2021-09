Robinhood prévoit de tester les portefeuilles de crypto-monnaie, accélérant l’intensification du territoire crypto

Robinhood Markets a annoncé son intention de commencer à tester des portefeuilles de crypto-monnaie le mois prochain, avec un déploiement plus large au début de 2022 pour permettre à ses clients de déplacer des actifs crypto compatibles dans et hors de leurs comptes de courtage.

Le 22 septembre, la nouvelle société de courtage publique a déclaré qu’elle prévoyait de commencer à sonder ses clients actuels de trading de crypto-monnaie dans les semaines à venir, qui représentent environ 60% des 21,3 millions d’utilisateurs actifs de l’application et sélectionnent un petit groupe de répondants pour commencer les tests. de nouveaux portefeuilles et fournir des commentaires.

Christine Brown, responsable de la cryptographie de Robinhood, a parlé du développement. Il a déclaré que la société prendrait les commentaires des utilisateurs alpha et les traiterait publiquement via son blog et son compte de médias sociaux sur Twitter. Brown a également déclaré que les personnes sur la liste d’attente commenceront à avoir accès aux portefeuilles d’ici la fin de 2021 et que les portefeuilles de crypto-monnaie de Robinhood seront généralement disponibles au début de 2022.

La société de courtage de détail basée à Menlo Park permet aujourd’hui de détenir, acheter et vendre des actifs cryptographiques, tels que Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. Le trimestre dernier, Robinhood a été témoin pour la première fois de transactions de crypto-monnaie dépassant les transactions boursières.

Les clients de RobinHood, qui ont bénéficié d’un boom de la vente au détail pendant la pandémie, commandent depuis longtemps des portefeuilles de crypto-monnaie. Certains membres de la communauté estiment que l’achat et la vente de crypto-monnaies sur Robinhood ne leur permet pas de posséder des crypto-monnaies. Par exemple, les clients Robinhood ne peuvent actuellement pas utiliser leurs avoirs Bitcoin dans l’application pour acheter un NFT et ne peuvent pas utiliser l’application Robinhood pour acheter des actions avec Bitcoin.

Le portefeuille dit de crypto-monnaie permettra aux clients de recevoir, d’échanger et de dépenser des devises numériques, ainsi que de les déplacer dans et hors de l’application Robinhood. En outre, le portefeuille crypto permettra aux clients d’acheter des actions, des actifs numériques tels que des jetons non fongibles (NFT) et d’autres produits qui utilisent des crypto-monnaies et transfèrent ou dépensent leurs crypto-monnaies sans les convertir au préalable en une autre monnaie fiduciaire.

Brown a déclaré que le portefeuille ne prendrait initialement en charge que la détention de pièces Robinhood Crypto, qui couvre les principales devises comme Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. De plus, Robinhood prévoit d’étendre les pièces disponibles sur sa plate-forme à l’avenir.

Les entreprises tirent des millions de revenus des crypto-monnaies

Le mois dernier, Robinhood Markets a annoncé que les crypto-monnaies représentaient plus de la moitié de toutes les ventes basées sur les transactions au deuxième trimestre et a révélé que 62% des revenus des crypto-monnaies provenaient du dogecoin, une monnaie numérique inspirée des mèmes.

La société a déclaré que ses revenus de transaction de crypto-monnaie au deuxième trimestre étaient de 233 millions de dollars. Il représentait 52% des revenus basés sur les transactions, contre 5 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière et une augmentation de 17% au premier trimestre de cette année.

Alors que Robinhood a gagné en popularité en offrant des transactions boursières gratuites à une nouvelle génération d’investisseurs, la société a également été un énorme bénéficiaire de l’essor du marché des crypto-monnaies. L’application Robinhood permet aux clients de vendre et d’acheter sept crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin et Bitcoin Cash.

Coinbase, qui est devenu public plus tôt cette année, l’application Cash de Square et PayPal sont également d’autres services populaires utilisés par les consommateurs américains pour vendre et acheter des crypto-monnaies.

Source de l’image : Shutterstock