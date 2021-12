Robinhood rejoint Chainalysis pour adopter ses solutions

Chainalysis, l’une des principales sociétés d’analyse de blockchain dans l’ensemble de l’industrie de la blockchain, a récemment annoncé un nouveau partenariat avec nul autre que l’application commerciale Robinhood. Le partenariat permettra à Robinhood d’exploiter les données de Chainalysis, ainsi que ses outils avancés pour la conformité et les enquêtes.

De plus, le nouveau partenariat a vu le jour juste au moment où l’application de trading est sur le point de lancer son propre portefeuille de crypto-monnaie natif.

Robinhood pour accéder aux données de Chainalysis

Le nouveau partenariat a été annoncé aujourd’hui, 13 décembre. Dans ce document, Chainalysis a révélé que le partenariat intégré avec Robinhood Crypto permettra à l’application de trading de répondre aux exigences de conformité, ce qui est d’une importance cruciale alors que Robinhood se prépare à lancer son portefeuille de devises numériques. Le portefeuille sera lancé au début de 2022 et sera immédiatement disponible pour tous ses utilisateurs.

Robinhood a également annoncé le passage à sa propre communauté, affirmant qu’il adopterait la solution de conformité de surveillance avancée de Chainalysis appelée Know-Your-Transaction. En plus de cela, Robinhood utilisera également le Chainalysis Reactor, qui est un logiciel de recherche et l’un des meilleurs de l’industrie. Enfin, Robinhood prévoit également d’utiliser les programmes de certification Chainalysis, qui joueront également un rôle dans l’application du commerce pour se conformer à la réglementation alors qu’il explore le secteur des crypto-monnaies.

Le responsable des partenariats de Robinhood Crypto, Ben Einstein, a déclaré que Chainalysis est un partenaire idéal pour atteindre la conformité réglementaire, compte tenu d’une étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l’ordre. La société a utilisé ces connexions pour développer certaines des meilleures pratiques de l’industrie de la cryptographie.

Cette approche est également alignée sur l’engagement de Robinhood à collaborer avec les législateurs et à offrir des services sûrs à ses clients.

Robinhood et Chainalysis

Robinhood a souligné que son portefeuille crypto suscite un grand intérêt et que plus de 1,6 million de personnes font la queue pour l’obtenir. Le portefeuille permettra aux utilisateurs de déposer et de retirer une poignée de crypto-monnaies, notamment Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Dogecoin (DOGE / USD) et d’autres jetons.

Le portefeuille a été initialement annoncé en septembre et depuis lors, Robinhood a effectué divers tests dans le but de s’assurer que tout est pleinement opérationnel avant le lancement.

Quant à Chainalysis, la société a été un leader dans le suivi des transactions cryptographiques, qu’elles soient légitimes ou illicites. En tant que telle, l’entreprise a été embauchée et persécutée par diverses sociétés, et même des gouvernements et leurs agences.

Par exemple, le département du Trésor américain a fait appel à Chainalysis et à ses services lorsqu’il a décidé d’imposer des sanctions à Suex OTC, basée en République tchèque et en Russie. Chainalysis a mené l’enquête sur les transactions en chaîne de l’entreprise, ce qui était crucial pour que le Trésor prenne une décision sur la manière de procéder.

