Robinhood se tourne vers l’analyse de chaîne pour les données et les outils de conformité

La société de traçage de crypto-monnaies Chainalysis a déclaré qu’elle fournirait des données et des outils de conformité au service de trading de crypto-monnaies en ligne de Robinhood, Robinhood Crypto.

Chainalysis a déclaré que Robinhood (Nasdaq : HOOD) utiliserait le logiciel pour répondre aux exigences de conformité et aider à protéger les comptes, a déclaré la société dans un article de blog lundi. Robinhood Crypto utilisera Chainalysis KYT pour signaler les « transactions à risque et illicites » en temps réel, et Chainalysis Reactor pour aider à la diligence raisonnable dans les activités suspectes potentielles. Robinhood a déclaré qu’il prévoyait de mettre son portefeuille crypto tant attendu à la disposition de tous les clients d’ici le début de 2022. Les portefeuilles ont une liste d’attente de plus de 1,6 million. À mesure que l’accès des consommateurs à la crypto-monnaie augmente il y a une attention accrue envers les normes de conformité réglementaire. « Chainalysis travaille en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour développer les meilleures pratiques de l’industrie et cette approche est alignée sur l’engagement de Robinhood à travailler avec les décideurs de manière collaborative », a déclaré Ben Einstein, responsable des partenariats chez Robinhood Crypto.

Lire la suite: Les actions de Robinhood chutent alors que les revenus du trading de crypto-monnaies diminuent fortement